Fordrag: Lev for det halve

foredrag Drømmer du om et mere bæredygtigt og mindre stressfyldt liv? Savner du inspiration, tips og praktiske råd til at komme i gang - eller måske til at videreføre en livsstil, som blev ændret under corona-karantænen?

Nanna Hyldgaard Hansen er forfatter til bogen 'Lev for det halve'. Bogen handler først og fremmest om at inspirere familier til et mere klimavenligt liv med bedre tid og mere ro. I bogen følger vi familien i et år, hvor de rydder op i alt unødvendigt. De forsøger at finde ud af, hvad der er vigtigt for dem, og hvad de kan undvære at bruge penge på uden, at det går ud over deres livskvalitet. Til foredraget vil Nanna Hyldgaard Hansen give praktiske trin-for-trin råd, sparetips og enkle anvisninger, som er lige til at gå til. Foredraget finder sted 19. oktober fra klokken 17 til 18:30. Billetter købes på furbib.dk.