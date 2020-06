Forældrene i Sydlejren ønsker en midlertidig løsning på den usikre skolevej. Foto: Mikkel Kjølby

Send til din ven. X Artiklen: Forældre vil have midlertidig løsning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forældre vil have midlertidig løsning

Furesø - 09. juni 2020 kl. 13:07 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Anlægsarbejdet med Perimetervejen i Sydlejren gik i stå netop som den sidste del fra Mageløse til Jonstrupvej skulle i gang.

En klage over inddragelsen af fredskov udsatte arbejdet. Derfor måtte familierne i Mageløse og Filmhusene leve med en usikker skolevej for deres børn. Ikke mindst fordi der kører lastbiler til byggeprojekterne i Sydlejren over den smalle vej.

Borgerforeningen Jonstrup 89 trådte til som mægler. Et kompromisforslag med en lidt smallere vej blev fremsat og parterne skiltes i enighed. Men ved nærmere eftersyn har Furesø Kommunes forvaltning besluttet, at forslaget ikke dur. Vejen skal være bredere. Dermed skal der igen bruges noget af fredskoven, og tidshorisonten bliver noget længere.

Det får nu forældrene i Mageløse og Filmhusene til at fremsætte et forslag om en midlertidig løsning.

- Vi har brug for en midlertidig løsning, som får de bløde trafikanter væk fra Perimetervejens dårlige stykke, siger Lærke Øland Frederiksen.

Jonstrup 89s formand Per K. Larsen bakker op om forældrenes ønske om at føre en sti fra Perimetervejen ind til Bringevej, hvor skolebørnene er i sikkerhed for de store lastbiler. Men ser også andre muligheder.

- Forældrene har fuldstændig ret i deres bekymringer. Vi anbefaler, at man forhindrer lastbilerne i at køre den vej, indtil det sidste stykke af Perimetervejen er lavet. Lastbiltrafikken til Sydlejren kan sagtens køre ind ved Gl. Vad (Måløv red.), siger Per K. Larsen.

Parterne mødes for at finde en løsning torsdag.