Furesø Kommune får næste år 7,5 millioner kroner til højere normeringer. Genrefoto: Adobe Stock Foto: Animaflora PicsStock - stock.ado

Send til din ven. X Artiklen: Forældre skal betale for bedre normeringer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forældre skal betale for bedre normeringer

Forældrene skal være med til at betale for bedre normeringer, har et politisk flertal besluttet. Øjvind Vilsholm (EL) er imod, og han har nu begæret sagen i byrådet

Furesø - 25. september 2021 kl. 06:50 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Det kommer til at blive dyrere for forældrene at have deres barn i vuggestue og børnehave fra næste år.

Det skyldes, at Furesø Kommune til næste år forventer at få 7,5 millioner kroner ekstra til at forbedre normeringerne i institutionerne.

Men hvis forældrebetalingen skal forblive på de 25 procent, som er det maksimalt tilladte, så giver det en ekstra-regning til forældrene. Helt præcist kommer en vuggestueplads til at stige med 49 kroner om måneden, mens en børnehaveplads bliver 93 kroner dyrere.

Sneget ind i budget Et politisk flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti har stemt for at hæve forældrebetalingen, så den forbliver på de 25 procent. Det skete på det seneste møde i udvalget for dagtilbud og familier, men det var ikke en beslutning, som Øjvind Vilsholm fra Enhedslisten var enig i.

Han har derfor begæret sagen i byrådet, da han mener, at stigningen bliver sneget ind udenom høringsprocessen i budgetforhandlingerne.

"Det er helt uacceptabelt at snige en takststigning ind i budgettet på den måde. Vi har indgået en budgetaftale, som nu er i høring. Hvis nogen ønsker en takststigning, så skal det først aftales mellem de partier, der har indgået budgetaftalen og derefter skal det sendes i høring. Det er jo noget, der her stor betydning for børnefamilierne - og 1.100 kroner om året er jo ikke en bagatel," siger han.

Men er det ikke i orden, at forældrene også betaler mere for en bedre service?

"Jeg synes, at forældrene betaler nok i forvejen, og vi behøver ikke at opkræve den maksimale forældrebetaling. Vi har ikke kalkuret med pengene fra forældrene, så de kommer ikke til at mangle. Det er ikke nødvendigt for at opnå minimumsnormeringer, og ellers synes jeg, at vi skal tage pengene over skatten eller fra kassebeholdningen. Det er ikke vores politik, at det er de enkelte, der skal betale gildet," siger Øjvind Vilsholm.

S: Vi har ro i maven Hos Socialdemokratiet er udvalgsformand Bettina Ugelvig Møller dog af en anden opfattelse. Hun mener ikke, at den øgede forældrebetaling er sneget udenom høringsprocessen.

"Det er rigtig ærgerligt at mistænkliggøre forvaltningen på den måde. Vi har en fast aftale om, at forældrene betaler 25 procent for en plads, og det er bare det, som vi arbejder videre med. Jeg kan sagtens forestille mig, at der er forældre, der ikke er opmærksomme på det, men jeg står fuldstændig bag aftalen om 25 procent forældrebetaling," siger hun.

Men hvorfor skal forældrene være med til at betale for bedre normeringer?

"Jeg føler mig overbevist om, at rigtig mange forældre gerne vil øge betalingen for at få bedre normeringer. Hvis forældrene ikke skal betale 25 procent kræver det en beslutning i økonomiudvalget og i byrådet. Men jeg synes, at det er helt fint, at forældrene betaler lidt mere," siger hun.

I forvaltningens indstilling står der desuden, at ' hvis midlerne til minimumsnormeringer udrulles som planlagt på finansloven, vil Furesø i de kommende år modtage højere årligt tilskud, og her vil beløbene også blive indarbejdet i den årlige takstberegning'.

Betyder det, at forældrebetalingen vil stige mere over de kommende år?

"I S tænker vi ikke, at der vil komme voldsomme stigninger, og fordi der er en mulighed for at søge friplads, har vi ro i maven. Ellers skal vi tage en anden beslutning i byrådet, og så må vi se, om vi skal arbejde med det," siger Bettina Ugelvig Møller.

Furesø Kommune fik i 2021 seks millioner kroner til at styrke normeringerne i daginstitutionerne, og beløbet stiger derfor med halvanden millon kroner til næste år. Den øgede forældrebetaling svarer til 1,4 millioner kroner ud over de 7,5 millioner kroner.

I 2021 er taksterne ikke blevet reguleret efter de nye midler til normeringer, og forældrebetalingen er derfor på mindre end 25 procent i år.