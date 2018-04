Forår for Værløse Bymidte

Centerkonsulent Annette Schou glæder sig til de mange arrangementer i den kommende tid og ikke mindst over en markant forøget interesse for Værløse Bymidtes ledige butikslokaler samt den snarlige opgradering af udemiljøerne. I starten af maj åbner en cykelhandler i Strøggaden.

Furesø - 25. april 2018 kl. 09:38 Af Mikkel Kjølby

Grøn er håbets farve og i takt med, at foråret forvandler bymidten i Værløse fra grå til lysegrøn, er der tegn på bedre tider for det trængte indkøbscenter.

Det første af syv ledige butikslokaler er netop lejet ud. En cykelhandler rykker ind i Skoringens tidligere lokaler i strøggaden. Mere er på vej, men endnu ikke klar til offentliggørelse.

- Der er ved at være stor interesse for vores butikslokaler. Det er meget positivt, siger centerkonsulent Annette Schou.

I det sidste års tid har Centerforeningen og Furesø Kommune arbejdet sammen i et forsøg på at løfte Bymidtens fysiske fremtoning.

Netop i disse dage er Materielgården ved at lægge sidste hånd på arbejdet med at plante nye træer på parkeringspladsen. I de kommende uger går arbejdet med at forvandle de triste betonelementer til attraktive siddemiljøer i gang. Betonelementerne beklædes med træ og forvandles på den måde til bænke. Og så er kommunens planer om en bypark sendt i udbud. Her har Centerforeningen fået lov at sætte et markant aftryk på planerne. Byparken skal efter planen etableres i området mellem Imerco og Røde Kors Butikken.

Centerforeningen har selv hyret byudviklingsfirmaet Made By Humans til at komme med planer for udviklingen for Bymidten. I den forbindelse er det planen, at Scenetorvet skal forvandles til et eventtorv. Det første skridt tages ved, at man i samarbejde med Furesø Kommune etablerer fem faste stadepladser med pavilloner rundt om legepladsen.

- Pavillonerne kan hurtigt tages op og ned, men det gør tingene meget lettere for os i forbindelse med vores torvedage, forklarer Annette Schou.

Gang i gaden

Foråret markerer også at højsæsonen for arrangementer på Værløse Bymidte er lige om hjørnet. Den indledes på lørdag, når Rock Nalle Trio giver en minikoncert på Kulturtorvet foran Værløse Bio. Herefter går det slag i slag med Aftenåbent, Børnefestival, Torvedag. Og så kan den ældre generation glæde sig til, at traditionen med et stort pinsemorgenbord genindføres.

Centerforeningens strategiplaner går netop på at gøre Bymidten til at lokalt samlingspunkt. Den strategi kommer også til at mærkes, når der er Aftenåbent på Bymidten den 31. maj. Her står Furesø Musikskole nemlig for musikken.

- Det er i tråd med tanken om at være et lokalt samlingspunkt. Der findes så mange hyggelige og dygtige lokale kræfter, vi lige så godt kan benytte os af. Det er en tanke, vi vil bruge fremover, siger Annette Schou og fortsætter:

- Vi vil gerne bruge den plads, vi råder over. Vi vil rigtig gerne have lokale klubber, foreninger og ildsjæle ind og fylde rummet.