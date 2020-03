Rokkedyssegaard åbner gårdbutikken i påsken, men pga. coronasituationen bliver det ikke som det plejer. Det vil være muligt at købe is udenfor. Arkivfoto: Thomas Arnbo.

Forår: Rokkedyssegaard åbner i påsken

- Vores is kan også købes i is-boden udenfor og betales med mobilepay, så vi satser på at det gode forårsvejr fortsætter, fortæller Lisbeth Toft, som på den måde har sørget for, at gæsterne kan nyde den dejlige is med god afstand.