For voksne: Skriv dig ud af det svære

Furesø - 24. oktober 2021 kl. 10:59 Kontakt redaktionen

Efteråret indbyder til sweatre, gode bøger og en rolig stund, hvor man kan sætte ord på tanker og fantasi, mens man drikker en kop te.

Efter efterårsferien åbner Furesø Biblioteker for en omsorgsfuld skrivegruppe for voksne.

Måske er du inde i en svær periode arbejdsmæssigt, måske er du sygemeldt med stress, eller er under udredning for angst eller depression. Det kan også være, at du savner et uforpligtigende fællesskab, hvor man tør tale om livets udfordringer.

At skrive sammen i en omsorgsfuld gruppe kan fungere som en ventil for de svære følelser og tanker. I skrivegruppen vil du opdage, at du ikke er alene, og samtidig får du hjælp til det at sætte ord på, hvordan du har det, skriver Furesø Biblioteker i en pressemeddelelse.

Forfatteren Sofie Kragh Müller hjælper skrivefællesskabet på vej.

Sofie Kragh-Müller er initiativtager til Forfatterskolen PS! for psykisk sårbare. Som forfatter har hun skrevet romanerne "Profetens datter" og "Hvordan man slipper væk", og som underviser er hun ifølge arrangørerne kendt for at skabe et behageligt og inspirerende rum for alle uanset skriveerfaring og livssituation.

Skrivegruppen er opstået i et samarbejde mellem Furesø Biblioteker, Forfatterskolen PS! Og Furesø Kommune, som er med i den tværkommunale kulturaftale Kulturmetropol.

Kurset kræver ingen forudsætninger. Skrivegruppen mødes syv gange, og her er plads til at dele - men kun i det omfang, deltagerne føler sig trygge, ligesom deltagerne får hjælp med det, de skriver.

Det er gratis at deltage, og der er højst 10 deltagere pr. hold.

Det er planen, at skrivegruppen skal mødes mandage kl. 11-13.30 på Farum Bibliotek med første mødedag mandag 1. november.

Litteraturformidler Ann-Lisbeth Holm er klar til at svare på spørgsmål fra interesserede på alho@furesoe.dk. Der er mere om arrangementet på furbib.dk/arrangementer/litteratur/skrivegruppe-voksne