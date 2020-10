For mange hjertestartere er bag lås og slå

Værløse Bymidte fik for nylig markeret international hjertestarterdag. I Furesø er cirka halvdelen af hjertestarterne ikke tilgængelige, og det er et problem, mener TrygFonden

For andet år i træk var der i Værløse markering af den internationale hjertestarterdag. Det fandt sted på Bymidten, hvor den lokale giv-liv instruktør, Mogens Brolin, stod klar til at demonstrere, hvordan folk med hjertestop kan genoplives.

I Furesø findes der 142 registrerede hjertestartere, hvoraf 77 af dem er offentligt tilgængelige. Hos Dansk Råd for Genoplivning og TrygFonden, opfordrer de til, at flere hjertestartere i hele landet bliver offentligt tilgængelige.

"Når man hænger en hjertestarter op, gør man det af et godt hjerte, og fordi man tænker, at den en dag kan være med til at redde liv. Men en hjertestarter gavner meget sjældent, hvis den hænger bag lås og slå, og derfor er vores opfordring til alle ejere af hjertestartere, at de skal placeres, så de er tilgængelige for alle i nærområdet hele døgnet - også de frivillige hjerteløbere," siger Grethe Thomas, projektchef i TrygFonden i en pressemeddelelse.