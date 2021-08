Indbrudstyvene har fået bedre arbejdsvilkår, efter at mange er startet på arbejde igen. Modelfoto Foto: Rainer Fuhrmann - stock.adobe.co

For første gang i flere år: Antallet af indbrud stiger i Furesø

Genåbningen af samfundet er en af årsagerne til, at antallet af indbrud er steget, forklarer vicepolitiinspektør

Furesø - 04. august 2021 kl. 17:28 Af Martin Warming

Det så ellers lige så godt ud.

Antallet af indbrud i Furesø er faldet de sidste mange år, men nu går det tilsyneladende den forkerte vej igen.

Det viser tal fra Danmarks Statistik, som 'Bo trygt' har kigget nærmere på.

Tallene viser, at der blev begået 30 indbrud i Furesø i 2. kvartal i år.

De 30 indbrud, er dog stadig færre end i samme kvartaler i 2018 og 2019, hvor der blev begået henholdsvis 90 og 43 indbrud.

Men for første gang i flere år er antallet af indbrud i Furesø altså steget, og det bekymrer selvfølgelig Britt Wendelboe, der er programchef i Bo trygt, der er en indsats skabt af TrygFonden og Realdania i samarbejde med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

"I de sidste mange kvartalsopgørelser på indbrudsområdet har vi set en pæn nedgang. Nu ser vi pludselig en stigning, og det minder os om, at den lykkelige situation, at Danmark nu er åbnet op igen, også har en bagside. Vi skal helst ikke inspirere indbrudstyvene til at genoptage deres aktiviteter, så det gælder om, at vi alle hjælper hinanden med at passe på vores hjem," siger hun i en pressemeddelelse.

Tallene fra Danmarks Statistik viser samtidig, at der også på landsplan har været en stigning i antallet af indbrud. Den har dog været markant større i Hovedstadsområdet end i resten af landet. I Hovedstadsområdet har der været en stigning i antallet af indbrud på 35 procent i 2. kvartal 2021 sammenlignet med samme periode sidste år. På landsplan er antallet af anmeldte indbrud i private beboelser knap 12 procent højere end sidste år.

Overrasker ikke politiet Hos Nordsjællands Politi kommer tallene ikke bag på vicepolitiinspektør Lau Lauritsen, der er leder af efterforskningsafdelingen i Efterforskning Syd.

"Det kommer ikke som en overraskelse for os, at antallet af indbrud er steget. Det var forventeligt, efter at samfundet er genåbnet, for det betyder, at indbrudstyvene har fået mere ro til at udføre deres arbejde," siger han og uddyber:

"Under corona-nedlukningen havde tyvene simpelthen svært ved at finde huse, hvor der ikke var nogle hjemme, eller hvor naboen ikke var hjemme, men nu arbejder folk ikke så meget hjemme, som de gjorde under corona-nedlukningen, og det betyder, at risikoen for at blive opdaget er meget mindre. Tyvene har simpelthen fået bedre arbejdsvilkår," Lau Lauritsen.

"Og så kan vi også se, at grænserne er åbnet igen. Vi kan se en stigning i antallet af omrejsende kriminelle, der typisk står for nogle af de indbrud, der bliver begået i Hovedstadsområdet," tilføjer vicepolitiinspektøren.

Sommerferien er normalt et af de tidspunkter på året, hvor indbrudstyvene er mest aktive, men selv om ferien er ved at være overstået for de fleste, så er det ingen garanti for, at man ikke kan få besøg af en indbrudstyv, fortæller Britt Wendelboe.

"Også efter ferieperioden gælder det om at have gode naborelationer og hjælpe hinanden med at skabe liv i boligområderne. Selvom samfundet nu er åbnet igen, vil mange formentligt stadig arbejde mere hjemmefra, end de har gjort hidtil. Tal med dine naboer om, hvornår I arbejder hjemme, og har du et telefonopkald, så tag det, mens du går en tur i dit nabolag. Vi skal indtage vores boligkvarter, så indbrudstyvene ikke gør det," lyder det fra Britt Wendelboe.

Du kan få flere gode råd til, hvordan du undgår indbrud på www.botrygt.dk.

Indbrud i privat beboelse i FURESØ i 2. kvartal: 2018: 90

2019: 43

2020: 24

2021: 30