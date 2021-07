Se billedserie Helle Kronborg (tv), Rita Bjørn (i midten) og Bodil Vagn (th) stod klar til at byde folk velkommen, da der blev afholdt byttemarked lørdag. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Send til din ven. X Artiklen: Fontænehuset hjælper psykisk sårbare på rette vej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fontænehuset hjælper psykisk sårbare på rette vej

I knap 10 år har Fontænehuset Furesø hjulpet psykisk sårbare på rette vej ved hjælp af forskellige arbejdsfællesskaber.

Furesø - 01. juli 2021 kl. 05:57 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

Puslespil, kopper, tøj, sko og tasker. I weekenden blev der for første gang og med succes afholdt byttemarked hos Fontænehuset Furesø. En selvejende socialøkonomisk virksomhed, der i samarbejde med Furesø Kommune og andre kommuner hjælper psykisk sårbare mellem 18 og 60 år med at blive en del af forskellige arbejdsfællesskaber, som Fontænehuset Furesø står bag.

- Hos Fontænehuset Furesø arbejder vi blandt andet på at udvikle og afklare medlemmernes arbejdsevne og at styrke deres personlige og sociale kompetencer, siger Helle Kronborg, der er daglig leder hos Fontænehuset Furesø.

Den daglige leder fortæller, at omkring 12-15 medlemmer besøger Fontænehuset Furesø hver dag, og at det både er medlemmer, der er blevet gjort opmærksomme på fontænehuset via kommunen, men også medlemmer, der på egen hånd har fundet frem til de arbejdsfællesskaber, som fontænehuset tilbyder.

Med Bondo i spidsen Fontænehuset Furesø har eksisteret siden 2012, og Rita Bjørn er en af de medarbejdere, der har været med fra start.

- I sin tid var det borgmester Ole Bondo Christensen (S), som synes, at det kunne være spændende at få et fontænehus i Furesø Kommune, så han var med til at få det hele op at stå. Det åbnede den 3. februar 2012, og jeg har været her siden da, fortæller Rita Bjørn og fortsætter:

- Jeg er en ildsjæl, og jeg sætter stor pris på at arbejde et sted, hvor jeg kan gøre noget for andre mennesker, siger Rita Bjørn, der med både en køkkenlederuddannelse og en SOSU-uddannelse i bagagen står for fontænehusets café.

Ros til Rita Ved siden af Rita står Bodil Vagn. Hun er et af de medlemmer, der er kommet i Fontænehuset Furesø i flere år, og hun sætter pris på at bruge tid med Rita.

- Jeg vil gerne rose Rita. Rita har været her helt fra starten, og hun er bare en kæmpe kapacitet hernede. Rita har altid tid til en snak, hvis der er nogen, der har det dårligt, og hun er simpelthen bare fontænehusets mor, siger Bodil Vagn, inden hun vender tilbage til Rita og den lille udendørs café, hvor der er både kaffe, knækbrød, daddelkugler og meget andet.

Fontænehuset Furesø arbejder lige nu på at udvikle institutionens socialøkonomiske aktiviteter. Institutionen har ligeledes fokus på grøn omstilling og cirkulær økonomi. Derfor blev der for første gang i husets historie prøvet kræfter med et byttemarked i weekenden.