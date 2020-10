Fond støtter indkøb af VEO-kamera

Trænere og spillere i Værløse Boldklub får nu mulighed for at studere kampene på en bedre måde.

- Det er et godt værktøj for trænerne. Det giver mulighed for at samle sekvenser til spillerne, og på den måde opnå en større forståelse for, hvordan de enkelte situationer skal gribes an, forklarer seniorleder Tom Albret.