Arrrhhh. Pokkers også. Medlem af Folketinget, Egil Hulgaard, gik glip af ni arbejdsdaage på Christiansborg, fordi han testede postiiv for Covid-19. Sygdomsforløbet beskrives han som mildere end influenza, derfor har han arbejdet hjemmefra. Foto: Allan Nørregaard

Folketingsmedlem vender tilbage til Christiansborg

Furesø - 10. november 2020 kl. 16:55 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Egil Hulgaard udlever for tiden sin store drøm om at være Medlem af Folketinget. Siden 1. august har han været barselsvikar for Der Konservative Folkepartis Politiske Ordører, Mette Abildgaard. Hun forventes tilbage ved årsskiftet, og så må suppleanten atter vige pladsen.

Derfor gjorde det ekstra ondt, da Egil Hulgaard den 2. november sammen med en række andre folketingsmedlemmer testede positiv for covid-19. Nu er han klar til at vende tilbage til folkestyrets centrum.

- Jeg har haft et meget mildt forløb - mildere end influenza. Jeg var småsløj et par dage, men har passet mit arbejde gennem virtuelle møder. Nu glæder jeg mig til atter at komme tilbage på Christiansborg, fortæller Egil Hulgaard.

Hans familie undgik at blive smittet, mens han har arbejdet hjemme fra bopælen i Hareskovby.

Egil Hulgaard fik i august tildelt to ordførerskaber for miljø og boliger.

Han har siden fået tildelt endnu et ordførerskab for energi. I den forbindelse mødes han med energiminister Dan Jørgensen på sin første arbejdsdag tilbage på Christiansborg fredag.

Men det er en helt anden og ekstrem højaktuel sag, han vil kaste sig over som det første.

Hjemme fra kontoret har Egil Hulgaard holdt virtuelle møder over Skype, Zomm og Teams om nedlukningen af Nordjylland og aflivning af hele den danske minkbestand på 17 mio. eksemplarer.

- Vi skal have udleveret beslutningsgrundlaget. Ingen udover Statens Serum Institut og Regeringen har set grundlaget for at nedlukke Nordjylland og aflive 17 mio. mink, lyder det fra Egil Hulgaard.