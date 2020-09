Folketings- kandidat Matilde Powers får lokal hjælp til valgkampen

HARESKOVBY: Folketingskandidat i Egedalkredsen, Matilde Powers (S) får solidt opbakning i bestræbelserne på at opnå valg til Folketinget ved det næste valg.

Kampagnestaben vil blive anført af en ung og nytænkende, men alligevel rutineret kvinde. Mia Fallentin har tidligere været kampagneleder for Muhammed Bektas ved valget til Furesø Byråd og har deltaget i en række kampagner. Hun har desuden et omfattende netværk som tidligere formand for DSU Nordsjælland.