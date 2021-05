Furesø Klatreklub er blevet godkendt som folkeoplysende forening og arbejder for et klatrecenter et sted i kommunen. Arkivfoto: Kim Rasmussen

Folkeoplysningsudvalget har godkendt to nye foreninger

Furesø - 23. maj 2021 kl. 19:53 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Folkeoplysningsudvalget i Furesø Kommune har godkendt to foreninger som folkeoplysende foreninger. Godkendelsen giver foreningerne adgang til aktivitets- eller medlemstilskud til medlemmer under 25 år, anvisning af lokaler samt lokaletilskud.

De nye foreninger er Furesø Klatreklub samt Børnenes Potentialer.

- Begge foreninger blev godkendt på det seneste møde i Folkeoplysningsudvalget efter indstilling fra forvaltningen efter en grundig sagsbehandling. Vi har indført den procedure i Folkeoplysningsudvalget, at vi et år efter en forenings godkendelse som folkeoplysende følger op og tjekker, om de oplysninger de gav i forbindelse med ansøgningen om godkendelse, stadig er gældende. Men hver forening skal jo opfylde en række formelle krav for at blive godkendt, og her er vi normalt meget firkantede, forklarer Mogens Daniel Bruun, formand for Folkeoplysningsudvalget.

Folkeoplysende foreninger skal opfylde krav som lokalt tilhørsforhold, formelle krav til vedtægter, ingen privatøkonomiske interesser og at aktiviteterne skal være løbende gentagne

- Klatreklubben var rimelig stringent på alle punkter. Børns Potentialer er også spændende og falder lidt udenfor de "sædvanlige" foreninger, hvorfor den blev diskuteret grundigt, inden vi godkendte den, fortæller Mogens Daniel Bruun.

Furesø Klatreklub har indtil videre ingen faciliteter, men arbejder målrettet på, at etablere og drive et åbent, fleksibelt og moderne klatrecenter til glæde for alle kommunens borgere.

Dansk Klatreforbund har engageret sig i, at hjælpe Furesø Klatreklub med et forløb, som skal sikre ambitioner og kvalitet i udviklingen af en moderne klatrefacilitet i kommunen. Det er en prioritet, at en del af de kommende faciliterer skal inkludere et område, som er særligt attraktivt for børn i alderen 4-10 år.1 Det vil medvirke til, at gøre klatring til en familieaktivitet, give børnene et sjovt udfordrende og aktivt miljø, samt give Furesø Klatreklub en særlig plads i det Nordsjællandske klatremiljø.

Børnenes Potentialer vil skabe et sted, hvor børn uanset forudsætninger og udfordringer kan deltage i et foreningsfællesskab sammen med andre børn. Et fællesskab der udover dets egenværdi styrker børnenes sociale, kognitive og motoriske kompetencer. Via samarbejder med andre lokale foreninger, er det endvidere foreningens ønske at bygge bro til det øvrige etablerede foreningsliv.

Foreningen har eget aktivitetshus på Lejrvej 15 i Kirke Værløse.