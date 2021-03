Fokus på det gode børneliv i dagtilbud

børn I Socialdemokratiet vil man hen over foråret og sommeren sætte fokus på det gode børneliv. Partiet har til en start inviteret debattør og adjunkt på Danmarks Pædagogiske Universitet, Maria Petersson. Hun er blandt meget andet kendt for debatindlægget på Altinget med titlen: Børnene ville stemme for flere søde voksne.

"At være lille med korte arme og korte ben er ikke ensbetydende med, at man ikke gør sig store tanker og har masser af initiativ og lyst til at påvirke sine omgivelser og til at have indflydelse. Nærvær og nysgerrighed fra de voksnes side kræver ro og tid i dagligdagen. Derfor er vores fokus på at forbedre normeringerne i dagtilbuddene så vigtigt - og vi er på vej. Vi er i 2021 oppe på at bruge 8 millioner kroner mere om året på bedre normeringer. Vi er ikke i mål endnu. Men det kommer vi - børn og voksne skal nemlig have nok af hinanden. Det er vigtigt."