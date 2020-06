Første skridt mod ny kommuneplan

Med en ny Plan- og Agenda 21-strategi har borgere, erhvervsliv, kommunens forvaltning og byrådets politikere nu et fælles afsæt for kommunens udvikling. Det kan for eksempel være i forhold til fordelingen af by og land, hvor der skal placeres erhvervsområder, og hvordan natur og miljø beskyttes.

- Den del, der hedder Agenda 21-strategi, handler om at fremme grøn omstilling og biodiversitet. Det glæder mig meget, at vi i byrådet er enige om at tage afsæt i klima- og miljøhensyn, når vi fastlægger rammerne for udvikling af vores kommune. For dermed tænker vi bæredygtighed ind i et dokument, der ellers ofte handler om kommunens muligheder for at vækste. Og vi sikrer et godt grundlag for endnu mere biodiversitet i Furesø Kommune, siger Lene Munch-Petersen (S), formand for Udvalg for Natur, miljø og grøn omstilling.