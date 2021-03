De gode erfaringer med at pleje græsarealer som her i Kirke Værløse, så de bliver til bedre levesteder for insekter og dyr, skal nu udbredes til flere dele af Furesø Kommune. Pressefoto

Første projekt: Mere natur til Furesø Kommune

Der skal være mere vild natur i Furesø. Tiltag skal hjælpe

Furesø - 17. marts 2021 kl. 13:16 Kontakt redaktionen

Det skal summe af liv i Furesø. Tiden er inde til at gøre op med ensartede kortklippede græsarealer og kommunale konventionelle marker med lavt naturindhold. Tre nye konkrete initiativer, der skaber mere natur, er søsat af udvalget for natur, miljø og grøn omstilling.

"Formålet med projekterne er, at vi får genskabt levesteder for flere arter og fremmer sammenhængen mellem naturområder, så vi giver dyr og planter bedre muligheder for at sprede sig. Derudover kan projekterne også give borgerne flere naturoplevelser og være med til at bringe leg og læring ud i naturen", siger Lene Munch-Petersen (A), formand for Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling.

I det første af de aktuelle projekter omdannes ensartede græsarealer langs Nord-Øst-stien i Farum til blomstrende og oplevelsesrige arealer. Arealet ligger mellem Stavnsholtskolen og Lyngholmskolen. Her vil alle interesserede borgere blive inviteret til at komme med idéer, og den nye bypark vil forhåbentlig være en inspirationskilde til, hvordan man selv kan øge naturindholdet i sin have.

Tiltag nummer to handler om de mange græsarealer, der findes i byerne. Furesø Kommune har i mange år arbejdet med at slå græsset mindre intensivt, men vil nu igangsætte en analyse af hvilke græsflader og grønne vejstrækninger, der ved en ændret drift kan fremme artsdiversiteten af planter til glæde for insekterne endnu mere.

Markerne langs Paltholmvej er kommunale, og nu vil Furesø Kommune omdanne dem til naturarealer i stedet for. De rummer et stort naturpotentiale, og der kan for eksempel skabes nye vådområder, enge og krat som skaber levesteder for mange forskellige dyr.

Det sidste initiativ er, at Furesø går med i kampen om at blive Danmarks vildeste kommune. Det er en konkurrence, som Miljøministeriet har udskrevet, og som løber frem til slutningen af 2022. Her er alle inviteret til at gå i med i kampen om at bremse tilbagegangen af arter i den danske natur.

Jk