Se billedserie Furesø Kommunes oplæg til ny fredning for Farumgård fastholder den gamle stiføring, som går lige igennem privatboligen, men åbner dog for tre alternative stiføringer udenom selve gården. Det bliver dog op til Fredningsævnet at vurdere om et af disse forslag skal i brug. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Første kig på ny fredning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Første kig på ny fredning

Furesø - 05. november 2019 kl. 08:51 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FARUM: Det er snart to og et halvt år siden, at Farumgårds ejer Kresten Bergsøe lukkede for offentlighedens adgang til stianlægget gennem Farumgård. Furesø Kommune reagerede med en politianmeldelse, som førte til en straffesag, hvor Kresten Bergsøe blev pure frikendt af Byretten for overtrædelse af naturfredningsloven. Østre Landsret ville ikke engang behandle anken på det forhåndenværende retsgrundlag. Et snævert flertal i Furesø Byråd Byråd har derfor vedtaget at indlede en ny fredningssag. Nu er detaljerne i fredningsforslaget kommet frem.

Her fremgår det, at ejerens ret til at tilbagekalde retten til offentlig færdsel på stierne bør udgå. Furesø Kommune fastholder desuden den oprindelige stiføring som udgangspunktet. Dog nævnes tre alternative stiføringsforslag, som kan komme i brug, hvis Fredningsnævnet ønsker dette.

Farumgårds ejer Kresten Bergsøe er skuffet og vred over kommunens forslag.

- Det er en krigserklæring, siger han utvetydigt og fortsætter:

- Når man vil gennnemføre en fredning ved tvang og samtidigt afskrive kommunens forpligtelse til at sikre, at offentligheden overholder fredningen, vil man reelt gøre os retsløse på egen grund.

Frederiksborg Amts Avis har bedt Kresten Bergsøe beskrive, hvilken løsning han selv kan gå ind for.

- Det skal være en frivillig aftale, hvor kommunen forpligter sig til at skride ind overfor overtrædelser af fredningen samt en klar tekst om, hvordan man håndterer det, hvis aftalen misligeholdes. Stiføringen skal være Sabine Kirchmeiers løsningsforslag, som går op til udsigtspunktet. Stien kan ikke gå igennem barokhaven, for det vil være ekspropriation, da vi har årtiers erfaringer med, at offentligheden går, hvor de vil. Den problematik skal løses ved at stien omkranses af en rosenbuegang med stålbøjler, som roserne kravler henover. Det vil være loyalt overfor barokhaven, lyder det fra Kresten Bergsøe.

Furesø Kommune har afvist, at lave en frivillig aftale. Derfor er den eneste vej en fredningssag. Furesø Kommune kalder det en fredningsrevision, hvor man blot vil rette i den gamle fredning og har overfor Anklagemyndigheden og byrådet beskrevet, at det kan gennemføres på seks til otte måneder.

- Det er en vildledning af Anklagemyndigheden og byrådsmedlemmerne, at tale om at en fredningsrevision er en ren formssag. For der er tale om en helt ny fredningssag, siger Kresten Bergsøe.

Basalt set er det Kresten Bergsøes opfattelse, at Furesø Kommune har glemt at læse teksten i den eksisterende fredning.

- Hvis man ellers gjorde sig selv den tjeneste at læse fredningen, så ville man opdage, at man ikke kan lave en ny stiføring indenfor den gamle fredning. Det er totalt misvisende, at tale om en fredningsrevision al den stund, forklarer Kresten Bergsøe.

Fredningssagen skal i første omgang igennem Fredningsnævnet, hvor medlemmerne er politisk udvalgte. Medmindre parterne er enige om ordlyden i en ny fredning, tager den slags sager op til to år. Derefter kan man anke til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvor den skal behandles af sagkyndige og juridiske dommere. Det kan igen tage op til to år.

- Du kan ikke lave en fredning, hvor offentligheden skal kunne gå igennem en privat bolig. Det tror jeg ikke på, at en fredningsdommer vil gå med til i dagens Danmark, siger Kresten Bergsøe.

Skulle Furesø Kommune få medhold ved begge instanser vil portene blive åbnet, men Kresten Bergsøe vil have rig lejlighed til at køre sagen videre ved retssystemet. Omvendt vil offentligheden permanent miste retten til adgang, hvis Kresten Bergsøe får medhold i klagenævnet.

- Det bliver grimt, og det bliver langvarigt. Furesø Kommune spiller højt spil. og taberne, det er borgerne og os på Farumgård, forklarer Kresten Bergsøe.