Bettina Ugelvig Møller og Matilde Powers (begge S) havde fornøjelsen af at sætte det første af i alt 50 skilte op med opfordring til at lade være med at ryge. Foto: Jens Berg Thomsen

Første ikkeryge-skilt sat op foran Farum Arena

Foran Farum Arena kunne driftkoordinator Flemming Hansen fortælle de to politikere, at der - i en coronafri verden - kommer tusinde børn og tusinde voksne ind og ud af Farum Arena hver dag. Det er børnenes forældre, at skiltene er myntet på.

Beslutningen om at sætte skiltene op blev taget tilbage i december 2020 af et flertal i byrådet. Matilde Powers var en af initiativtagerne som formand for udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv. Hun fortæller, at der også er dialog med boligselskaberne i Furesø Kommune om at sætte lignende skilte op.