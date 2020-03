Borgmester Ole Bondo Christensen (S), Brian Mikkelsen, direktør for dansk erhverv og Mogens Brusgaard, formand for Furesø INDUSTRI står sammen om fast track-ordningen for kriseramte virksomheder.

Først i landet med fast track-ordning

Furesø - 31. marts 2020 kl. 13:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som første kommune i landet har Furesø Kommune oprettet en fast track-ordning til kommunens virksomheder, som hurtigt og effektivt skal guide dem igennem Folketingets hjælpepakker. Dansk Erhverv roser initiativet.

Mange virksomheder står i denne tid i en svær og for nogen kritisk situation. Mange spørgsmål melder sig, når de erhvervsdrivende undersøger muligheder for at sikre overlevelse af deres virksomhed og ansatte.

- I Furesø Kommune opretter vi nu et kriseberedskab i form af en fast track-ordning for erhvervslivet. Det skal hjælpe vores lokale virksomheder i at navigere mellem de forskelige hjælpepakker, som Folketinget har vedtaget. Virksomheder er velkomne til at kontakte os, hvis de har brug for hjælp og vejledning til at søge midler og bistand fra de nationale hjælpeprogrammer, siger Furesøs borgmester Ole Bondo Christensen (S).

Dansk Erhverv opfordrer landets kommuner til at kopiere Fast Track-ordningen

- Furesø Kommune har taget et vigtigt skridt i at række ud til det lokale erhvervsliv, siger Brian Mikkelsen, direktør i Dansk Erhverv og fortsætter:

- Samarbejdet mellem det lokale erhvervsliv og kommunen sker til hverdag igennem mange forskellige indgange og kontaktflader. I den nuværende situation er der ingen tvivl om, at landets kommuner kan støtte deres lokale erhvervsliv ved at sikre én indgang samt bidrage med konkret sparring på emner, der direkte knytter sig til den situation, som den enkelte virksomhed befinder sig i grundet coronakrisen. Så stor cadeau til Furesø Kommune. Jeg håber, at flere af landets kommuner vil tage initiativet til sig. Det er nu, vi skal stå sammen og turde vove os ud i nye samarbejdsformer, siger direktøren.

Furesø INDUSTRI bakker op om ordningen

- Vi sætter utrolig stor pris på Furesø Kommunes støtte til det lokale erhvervsliv. Mange af vores virksomheder er presset til det yderste. Dette initiativ vil med garanti lette nogle frustrationer hos virksomhederne ved at tilbyde individuel hjælp og vejledning. Vi opfordrer vores virksomheder til at tage imod hjælpen, siger Mogens Brusgaard, formand Furesø INDUSTRI.