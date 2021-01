På fodklikken i Farum er de fire fodterapeuter, som alle jævnligt bliver testet for covid-19. Privatfoto

Fodklinik får mange aflysninger: Vi savner en klarere udmelding

Selvom fodterapeuter gerne må holde åbent, får de hos fodklinik i Farum mange aflysninger efter nedlukningen

Furesø - 22. januar 2021 kl. 14:52 Af louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Mens det meste i samfundet holder lukket, må fodterapeuter stadig gerne tage imod patienter, da de er en del af sundhedsvæsenet.

Men efter den seneste nedlukning oplever de hos Nordsjællandsk Klinik for Fodterapi i Farum flere daglige aflysninger på grund af corona-restriktionerne.

Medindehaver Leif Børge Nielsen mener, at det på sin vis er forståeligt, når statsministeren og sundhedsmyndighederne beder os om at aflyse alle aftaler. Men han advarer samtidig om, at det kan skabe en pukkel på den anden side, så det kan blive svært at få en tid.

"Vi har at gøre med alle patientgrupper, men vi har en overvægt af ældre og folk med diabetes, der bliver nervøse og aflyser. Vi kan godt håndtere coronarestriktionerne, så de skal ikke gå og have det dårligt nu. Og hvis alle venter, kan de ikke lige komme til, og så vil de have også have det skidt på det tidspunkt," siger han.

Uklar udmelding Under den første nedlukning i foråret blev også fodterapeuter lukket ned i modsætning til denne gang. Dengang oplevde de på fodklinikken en stor efterspørgsel, da de åbnede igen.

"Sidst oplevede vi, at alle de, der ikke havde været der i seks uger, ville have en tid samtidig. Så sner det helt til," siger Leif Børge Nielsen.

Han mener, at myndighederne burde være bedre til at fortælle, at det ikke nødvendigvis er alle aftaler, som borgerne bør aflyse.

"Jeg synes godt, at myndighederne kunne være mere klare i deres udmelding. De nævner for eksempel aldrig fodterapeuter, men kun tandlæger. De har været uklare, når de siger, at folk skal aflyse alle aftaler."

Han tilføjer, at medarbejderne på fodklinikken jævnligt bliver testet for covid-19, at de bærer mundbind og at alt bliver sprittet af, inden den næste patient.

"Hvis de føler sig utrygge, skal de ikke komme. Men ligesom alle sundhedsleverandører som tandlæger og fysiotereapeuter, er vi vant til at håndtere coronarestriktionerne," siger han.