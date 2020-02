Fodboldklub indstifter Kaj Øgaard-prisen

Han var også en af stifterne af Hareskov IF Fodbold tilbage i 1941. Han havde sit virke i klubben gennem 48 år. Nu vil klubben hædre den afdøde redaktør ved at indstifte en pris i hans navn og ånd.

- Kaj Øgaard Sørensen efterlod 100.000 kroner til Hareskov IF Fodbold i sit testamente. De penge vil vi bruge til at indstifte Kaj Øgaard-prisen, fortæller Jim Midjord, formand for Hareskov IF Fodbold.

- Kaj Øgaard er æresmedlem i Hareskov IF Fodbold. Kaj brændte for ungdommen og for at skabe muligheder og gode rammer for de unges virke. Vi driver fortsat klubben i hans ånd med vægt på frivillighed og foreningsliv. Kaj Øgaard-prisen uddeles til en person med netop disse kvaliteter, forklarer Jim Midjord.