Fodboldfitness igen på græs i Farum

motion Der skulle ikke gå mange øjeblikke fra det tidspunkt myndighederne meldte ud, at udendørsidræt igen var muligt for op til 25 deltagere, før Farum Boldklubs fodboldfitness igen var på banerne. Allerede den første dag mandag, deltog således 18 mand i dagens træning.

Det var tydeligt at se, at alle var opsat på at komme i gang igen, men det var også tydeligt, at det var et stykke tid siden, at deltagerne havde været i berøring med en fodbold.