Flyvende Aerial Yoga for børn og voksne kommer til Værløse Nyt tilbud til hele familien fra 22. august

Furesø - 18. august 2021

Fritid Efter at have undervist børn og voksne i yoga på Østerbro i 18 år, flytter yogalærer Sisse Siegumfeldt og yogastudiet 'Blå himmel Yoga' nu til Værløse. Sisse tilbyder blandt andet børneyoga og Aerial Yoga, og kombinationen af de to - nemlig 'Aerial for børn'.

'Blå himmel Yoga' flytter ind hos 'Kula Yoga' på Kirke Værløsevej og udbyder hold og yogauddannelser i disse lokaler. 'Kula Yoga' har eksisteret i nogle år og udbyder yogalæreruddannelse og hold for voksne i de højloftede lokaler, hvor der udover yoga på måtten nu også er mulighed for at svinge sig i slyngerne.

Aerial Yoga er en ny yogaform, der bliver mere og mere udbredt også i Danmark, skriver Sisse Siegumfeldt. Sisse udbyder som den eneste i Danmark en Aerial Yoga uddannelse.

Aerial Yoga foregår delvist i en særlig slynge/hængekøje, der hænger cirka en meter over gulvet. Stoffet man ligger i, minder om det, man bruger i cirkus, men er formet som en slags hængekøje, der gør, at man ikke behøver at være cirkusartist for at dyrke Aerial Yoga. Yogaformen bevæger sig i krydsfeltet mellem dans, akrobatik, træning og yoga.

"Man beholder fordybelsen og kropskontakten, som vi har i "rigtig" yoga, men tilsætter et element af leg, akrobatik og sjov, som appelerer til både børn og voksne. Man får sved på panden og et smil på læben af Aerial Yoga," skriver Sisse Siegumfeldt i en pressemeddelelse.

Udover grundøvelser, hvor man ofte har et ben på jorden, hænger man en del på hovedet, og med tiden slår man kolbøtter og laver figurer i luften. Afspændingen til sidst foregår i slyngen, der omslutter kroppen som en slags puppe og giver en beroligende og krammende vugge-fornemmelse.

Hvis man har lyst til at prøve kræfter med denne form for yoga, kan man komme til prøvetime 22. august i Kula Yoga. Man kan få mere info på www.blaahimmelyoga.dk.