Arkivfoto: Jan F. Stephan

Send til din ven. X Artiklen: Flytning: Nu kan dobbelt så mange blive testet i Farum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flytning: Nu kan dobbelt så mange blive testet i Farum

Fra torsdag kan borgerne møde op på Farum Arena til en covid-19 test. Testcentret er flyttet for at få flere igennem

Furesø - 16. december 2020 kl. 13:30 Kontakt redaktionen

Testcenteret i Farum fordobler fra torsdag sin kapacitet. Det sker, efter at Furesø Kommune har indgået en aftale med Falck om at flytte deres gratis testcenter fra industrikvarteret i Farum til sportshallen Farum Arena på Stavnsholtvej 41. Dermed kan der testes dobbelt så mange borgere for covid-19.

Der vil være åbent fra torsdag den 17. december og alle dage frem til den 3. januar 2021. Der testes fra børn ned til 5 år, og aftalen kan forlænges. Furesø Jobcenter har også hjulpet med at rekruttere medarbejdere til det større testcenter. Dermed forventer Falck at gå fra 500-700 daglige test og op til cirka 1500 daglige test. Der er parkering på grusbanen med adgang fra Borgmester Jespersensvej. Derfra bliver man dirigeret ned ad brandvejen til Farum Arena, hvor der vil være adgang til testcenteret direkte i den store hal.

"Det er afgørende, at vi får smittetallet i Furesø og hovedstaden ned. Afstand, sprit og færre sociale kontakter er nøglen. Men det er testning også. Derfor er jeg glad for, at vi kan tilbyde Falck vores største sportshal og forhåbentlig få flere borgere testet for corona. Jeg håber, dette vil aflaste de permanente teststeder, hvor folk skal booke tid, hvis de har symptomer på sygdom eller er nær kontakt til en smitte", siger borgmester Ole Bondo Christensen (S) i en pressemeddelelse.

Regionsdirektør i Falck, Lars Rasmussen, er også glad for aftalen.

"Vi er glade for at kunne hjælpe Furesø Kommune med at få testet så mange borgere som muligt og dermed få taget smittede ud af smittekæderne på et tidligt tidspunkt. Et godt og effektivt samarbejde med kommunen er vi i stand til at åbne det nye testcenter i Farum Arena, hvor vi forventer at fordoble kapaciteten og tage endnu flere ud af smittekæderne."

Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger er hurtigtest et supplement til de PCR-test, som regionerne udfører.Har man symptomer på corona, eller er man nær kontakt til en smittet, skal man tage en PCR-test, fordi 98 procent af testene viser et korrekt resultat, oplyser Furesø Kommune.

Åbningstider:

Mandag-fredag: Kl. 9-20

Lørdag & søndag: Kl. 10-19

Særlige åbningstider mellem jul og nytår:

24. december: Kl. 9-14

25.-26. december: Kl. 9-20

27.-30. december: Normale åbningstider

31. december: Kl. 9-14

1. januar 2021:Kl. 12-20