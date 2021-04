Flyhistorie får støtte til udsigtsplatform

Værløse Flyhistorisk Hangar har i bogstaveligste forstand fået et løft af udstillingsfaciliteterne.

- Med en donation fra Ellehammer Fonden og sponsorat fra Zarges Stiger har vi fået en fin arbejdsplatform, som gør det muligt for os at arbejde sikkert i højden og samtidigt kan bruges som "udsigtsplatform" for vores gæster i hangaren, fortæller Niels Olsen fra Værløse Flyhistorisk Hangar.