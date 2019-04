Se billedserie Midt i det kommende fælleshus finder man en atrie. Foto: Allan Nørregaard

Flyhangar indrettes til fælleshus

Furesø - 29. april 2019 kl. 14:23 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Indenfor de næste par år vil fem boligprojekter skyde op i Sydlejren, som kommer til at rumme næsten 500 boliger. Istedet for at nybygge fem fælleshuse spredt ud i hele Sydlejren er det besluttet at indrette en bevaringsværdig flyhangar til et gigantisk fælleshus på 2000 kvadratmeter. Komplet med sportshal, aktivitetsrum, festhangar og sågar et atrie.

- Arbejdet har stået på et stykke tid. Nu nærmer vi os målet. Vi mangler de sidste detaljer. Der skal gummigulv i sportshallen, akustikken skal på plads, og der skal grafik op på væggene i atriet, fortæller Rune Christiansen, projektleder i Freja Ejendomme.

I gennemsnit betaler hver af de nye boligejere i Sydlejren 50.000 kroner til indretningen af Hangar 3. Freja Ejendomme står for resten af udgifterne, som har været betydeligde, idet hangaren var i en sørgelig forfatning.

Søren Gabriel fra bofællesskabet Mageløse har været med i planlægningen.

- Mange fælleshuse har det til fælles, at rummene skal bookes på forhånd. Det betyder, at de står tomme en stor del af tiden. I Hangar 3 har vi et rum, der fungerer som et traditionelt selskabslokale med toiletter og køkken, der skal bookes på forhånd. Men vi har også lokaler, du kan bruge spontant. Jeg tror, det er vigtigt for at få liv i huset, siger han til Freja Ejendommes hjemmeside.

Arkitekten Charlie Steenberg fra Steenberg Architects har stået for tegningerne. Blandt andet det spektakulære atrie midt i hangaren og de store vinduespartier ud mod Perimetervejen. Og så er de store skydedøre ud mod landingsbanen bevaret.

- Der er en talemåde, der siger, at hvis alting skal blive det samme, må vi lave alting om. Det beskriver meget godt vores arbejde i Hangar 3. Vi har arbejdet på at fastholde de oprindelige kvaliteter og samtidig skabe brugbare og inviterende rammer for beboerne, siger Charlie Steenberg

Rune Christiansen glæder sig til at få afleveret fælleshuset.

- Jeg glæder mig til at se, hvordan fælleshuset udvikler sig i takt med, at beboerne flytter ind. Jeg tror, at hangaren vil vise sig som et kæmpe aktiv, der skaber sammenhold og giver området en helt særlig identitet, siger Rune Christiansen.