Fly er klar til afgang i påsken

"Vi har åbent alle dage fra klokken 13.00 til 16.00 under forudsætning af godt vejr på dagen. Ved eventuel aflysning bliver det meldt ud klokken 12.00 på vores hjemmeside historiskhangar.dk og Facebook gruppe Værløse Flyhistoriske Hangar," skriver Værløse Flyhistoriske Hangar i en pressemeddelelse.

I påsken udstilles F-16, F-35 Draken samt CF-104 D Starfighter, og det er muligt at komme op og sidde i både F-16 og Draken flyene. Til børnene er der mulighed for at sidde i "Tut", som er en model af Starfighteren til børn.