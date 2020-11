Artiklen: Flot start for affaldssortering i midtpunktet

Flot start for affaldssortering i midtpunktet

Med 1580 boliger er Farum Midtpunkt et område, hvor en vellykket indsats batter meget i det samlede billede.

- Det bliver rigtig interessant, at se om indsatsen kan hæve sorteringsgraden over en længere periode, siger Stine Rahbek Pedersen, projektleder grøn omstilling i Furesø Kommune.

En gruppe unge mennesker er hyret ind som ambassadører for affaldssorteringsprojektet.

- Det går virkelig fint med affaldssorteringsinitiativet i Farum Midtpunkt. De unge er gode formidlere og de naboer, der kommer med affald er interesserede i at høre, hvordan de kan sortere bedre. Så lige nu ser det ud til at vi har fat i et virkelig godt samarbejdsprojekt mellem Genbrugsstationen, de unge klimaentusiaster Johan, Jude, Tyra, Selma, Dicte, Freja, Malliha og de voksne affaldsambassadørerne i Farum Midtpunkt, Jannick, Maria og Britt der bakker op om indsatsen og på skift er med hver gang, fortæller Stine Rahbek Pedersen.