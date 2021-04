Flertal stemmer for at overtage Perimetervejen: Venstre er imod

Perimetervejen forbinder Sydlejren ved Flyvestationen med Jonstrup. Arkivfoto

Perimetervejen i Jonstrup er ved at blive anlagt med fortov og cykelsti, som vil give en sikker skolevej. Nu vil et politisk flertal overtage færdiggørelsen fra Freja Ejendomme, men hos Venstre frygter de en ekstra-regning til kommunen

Det bliver Furesø Kommune og ikke Freja Ejendomme, der kommer til at stå for færdiggørelsen af Perimetervejen, som forbinder Sydlejren med Jonstrup. Freja Ejendomme, som er statens ejendomsselskab, har allerede gennemført etape et og to, og kommunen overtager dermed den tredje og sidste etape. Den går fra Mageløse til Jonstrup.

Når den er færdig vil der være cykelsti og fortov langs hele Perimetervejen, og vejen vil have en bredde på minimum seks meter på hele strækningen. Der er fra lokal side stor interesse for færdiggørelsen, da det vil skabe en sikker skolevej. Derudover vil det fra Sydlejren blive muligt at cykle på en separat cykelsti til Værløse, Ballerup og Måløvs S-togsstationer.

Kender interessenter Overtagelsen blev vedtaget på det seneste udvalgsmøde i natur, miljø og grøn omstilling, som betyder, at Freja Ejendomme skal overføre de 18 millioner kroner til kommunen, som den sidste etape koster. Det skal dog først endeligt vedtages i økonomiudvalget og i byrådet.

Ifølge udvalgsformand Lene Munch-Petersen (S) skyldes overtagelsen, at Freja Ejendomme gerne vil have afsluttet deres forretninger i området, og derudover mener hun også, at det er i kommunens interesse.

"Vi har en interesse i at få det gjort færdigt under vores forvaltning, da vi har kontakten til alle interessenterne. Vi kender alles synspunkter, og vi er blevet enige med interessenterne om en løsning. Derfor vurderede forvatningen, at det er en god idé, at vi overtager." siger hun.

I et notat fra forvaltningen til politikerne står der, at kommunen ved at overtaget færdiggørelsen 'lettere kan tilpasse projektet under udførelsen, hvis det bliver nødvendigt'.

"Kommunen har også lettere ved at tilpasse anlæg af Perimetervejen med de øvrige infrastrukturprojekter i Jonstrup, så som for eksempel rundkørslen," står der.

Tredje etape er tidligere gået i stå på grund af en klage til Miljøklagenævnet, da vejen tog en del af fredskoven. Men sidste sommer blev der fundet en løsning, så der alligevel ikke skulle fældes skov.

Økonomisk risiko Der var dog ikke fuld enighed mellem partierne om at overtage færdiggørelsen fra Freja Ejendomme, da Venstre valgte at stemme imod, mens Socialdemokratiet, Konservative og Enhedslisten stemte for. Hos Lars Carpens fra Venstre er bekymringen, at kommunen løber en økonomisk risiko, hvis projektet viser sig at blive dyrere end de 18 millioner kroner.

"Jeg forstår ikke, hvorfor vi skal overtage den økonomiske risiko. Vi får ganske vist pengene, men min erfaring er, at vi kommer til at hænge på et eller andet, eller at der kommer uforudsete udgifter. Det står uklart, hvorfor vi skal overtage. Som jeg forstår det, vil Freja Ejendomme gerne af med forpligtelsen, men som oppostion er det svært at få indsigt i den reelle årsag til, at kommunen skal stå for projektets færdiggørelse. Der er ingen grund til det, " siger han.

Sidder for bordenden Lene Munch-Petersen mener dog, at det giver god mening, da kommunen får større indflydelse på den sidste del af projektet.

"Hvis vi sidder for bordenden, får vi det, som vi gerne vil have det, og det vægter jeg højt," siger hun.

Kan I være sikre på, at der ikke kommer en ekstra regning, som kommunen skal betale?

"Man kan aldrig være sikker på noget. Men det er tre projekter, der er lavet i sammenhæng, og der vurderer forvaltningen ikke, at der er en risiko," siger hun.

Det er Freja Ejendomme, der sammen med Furesø Kommune har stået for udviklingen af Sydlejren på Flyvestationen, som vil rumme 430 boliger, når området står færdigt om få år. Det var ellers meningen, at kommunen først skulle overtage Perimetervejen, når der var givet ibrugtagningstilladelse til 2/3 af boligerne eller senest i 2035, skriver forvaltningen.

Men med den nye aftale overtager kommunen vejen før tid. Det er entreprenørkoncernen Arkil, der skal udføre etape tre, og som også har stået for de to øvrige etaper.