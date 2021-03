Flertal afviser betalingsfri orlov i daginstitutioner

Det er kun, hvis en institution bliver lukket ned på grund af coronasmitte, at forældre kan få penge tilbage. Modelfoto: Adobe Stock Foto: BalanceFormCreative - stock.adob

Enhedslisten har foreslået at forældre kan søge om orlov fra dagtilbud under coronakrisen og få penge tilbage. Men det blev nedstemt i økonomiudvalget

Furesø - 27. marts 2021 kl. 15:52 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Hillerød og Gladsaxe Kommune har allerede indført det, men hos politikerne i Furesø er der ikke stemning for det samme. Det drejer sig om betalingsfri orlov fra daginstitutioner, som Enhedslisten har foreslået bliver indført i forbindelse med coronanedlukningen. Men på det seneste møde i Økonomiudvalget var det kun Øjvind Vilsholm (EL), der var klar til at give forældrene penge tilbage fremadrettet. Ud over Enhedslisten består Økonomiudvalget af politikere fra Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre og Konservative.

"Vi kan ikke gøre det bagudrettet, da vi ikke ved, hvem der har været fraværende, men der var heller ikke interesse for at gøre det fremadrettet," siger Øjvind Vilsholm.

Det koster det Emnet var først på dagsordenen i udvalget for dagtilbud og familier, da Øjvind Vilshol m havde sat det på dagsordenen. Udvalget valgte at sende forslaget videre til Økonomiudvalget og samtidig få en vurdering af de økonomiske konsekvenser.

I forvaltningens notat til politikerne i økonomiudvalget står der, at det vil koste kommunen 542.000 kroner i tabt forældrebetaling for hver måned, at ti procent af børnene holder orlov. På nuværende tidspunkt er fremmødet i kommunens daginstitutioner på 90 procent. Det er fra Folketingets side ikke anbefalet, at forældrene kan søge om betalingsfri orlov, og derfor bliver kommunerne heller ikke kompenseret for udgiften.

Vil det ikke være en stor ekstra udgift for kommunen?

"Det er klart, at hvis det er alle institutioner, det handler om, så kunne det komme til at koste noget for kommunen. Men vi har sidste år haft et mindreforbrug på fem millioner kroner på området, så nogle af de penge kunne man give tilbage. Man kan altid være forbeholden, men jeg tænker, at forældrene som princip bør få pengene tilbage, når de bliver opfordret af myndighederne til at holde deres børn hjemme," mener Øjvind Vilsholm.

S: Det er ikke nødvendigt Furesø Avis ville gerne have spurgt borgmester Ole Bondo Christensen (S) om beslutningen, der blev taget i økonomiudvalget, hvor han er formand. Men han henviser i stedet til udvalgsformand for dagtilbud og familier, Bettina Ugelvig Møller (S), der dog ikke har været med til at træffe beslutningen. Hun mener først og fremmest, at det vil være urimeligt, hvis nogle forældre kan få lov at holde orlov fra institutionen frem for andre, der kan ikke kan tage børnene ud.

"Hvis vi tog den model, straffer vi de forældre, der er nødt til at gå på arbejde. Derfor kommer vi til at forskelsbehandle forældre, for det er ikke alle, der har mulighed for at holde deres børn hjemme, fordi de løser samfundskritiske opgaver," mener hun.

Bettina Ugelvig Møller mener derudover, at der i Furesø ikke er samme behov for at flere forældre holder deres børn hjemme, som i for eksempel Gladsaxe Kommune, der har indført orlov med tilbagebetaling.

"Jeg arbejder i Gladsaxe Kommune, og jeg har talt med en leder af en børnehave, som siger, at de har været enormt presset på kapaciteten. Hun fortalte også, at det er et enormt administrativt bøvl. I Furesø har der været plads nok til børnene, og forældrene har heller ikke givet dem så lange dage, som har været en kæmpe hjælp. Derudover har vi heller ikke haft en større nedlukning. Nu går vi mod lysere tider, så det er også et lidt underligt tidspunkt at komme med forslaget på," siger hun.

Bettina Ugelvig Møller mener dog heller ikke, at forslaget skulle vedtages, selvom det havde været på dagsordenen tidligere på året.

"Jeg tænker heller ikke, at det havde været en mulighed tidligere. Jeg kan godt forstå, hvis nogen synes, at de betaler for noget, de ikke gør brug af, og det er en sympatisk tankegang. Men vi skal også se på økonomien i hele kommunen, og jeg mener ikke, at det er realistisk," siger hun.

Lukket institution Derimod blev det besluttet, at der kan gives forældrebetaling tilbage, hvis en institution bliver nødt til at lukke ned i kortere tid på grund af et udbrud af coronasmitte. Institutionen skal dog ifølge Øjvind Vilsholm holde lukket i mindst fem dage, før der sker en tilbagebetaling. De institutioner der indtil videre har måtte lukke ned på grund af smitte har kun været lukket i højst et par dage.

Øjvind Vilsholm erkender dog også, at der med den gradvise genåbning, sandsynligvis ikke er et stort behov for, at forældrene holder børnene hjemme. Men han tilføjer, at han stillede et forslag om, at forslaget kunne tages op igen i tilfælde af en ny nedlukning, eller hvis forældrene igen opfordres til at holde børnene hjemme.

"Så kunne vi være klar, hvis det skulle ske, men det faldt også til jorden med et brag. Forhåbentlig bliver det ikke relevant fremadrettet, men jeg er stadig af den opfattelse, at det vil være rimeligt," siger han.

Sådan gør de i Hillerød I Hillerød Kommune besluttede politikerne i februar, at forældre kan søge om betalingsfri orlov fra både dagtilbud og fritidsordninger under coronakrisen. Det bakkede både Venstre og Socialdemokratiet op om.

Forældrene kan søge om orlov i 14 dage ad gangen til børnehave og vuggestue. Derudover er fritidsordningen for børn i 5. og 6. klasse gjort gratis, mens børnene er hjemsendt, som ifølge Hillerød Posten koster kommunen 400.000 kroner om måneden. Hvis fem procent af børnene samtidig bliver holdt hjemme fra dagtilbuddene, og 10 procent af forældrene til elever i 0.-4. klasse søger om en måneds betalingsfri orlov, kan den samlede regning komme til at lyde på omkring en million kroner om måneden.

