Flere penge til Furesøs yngste borgere

For naturligvis er det vigtigt, og betydningsfuldt, at Furesøs yngste borgere får bedre forhold og flere varme hænder i daginstitutionerne.

- Det er super dejligt med de ekstra midler. Udvalget har valgt at have fokus på den socioøkonomiske normering, sagde Bettina Ugelvig Møller, som med et stort smil på læberne læste op af listen over ekstra tilskud til daginstitutioner.