Farum Station blev renoveret sidste år, og nu er der flere planer på vej. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Flere p-pladser til pendlere på vej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere p-pladser til pendlere på vej

Der skal findes penge til 20 nye parkeringspladser ved Farum Station, mener politikerne. Til gengæld sparker de et forslag om yderligere 40 pladser til hjørne

Furesø - 26. marts 2021 kl. 13:13 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Der kommer højst sandsynligt flere parkeringspladser til pendlerne ved Farum Station. Politikerne i Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling nikker ja til et skitseprojekt, som forvaltningen har udarbejdet, så flere kan tage toget til København.

Der kan ifølge et notat fra forvaltningen til politikerne etableres 20 nye parkeringspladser, som skal ske ved at koncentrere busstoppestederne. Derimod har politikerne i udvalget sagt nej til at etablere 40 nye parkeringspladser med udkørsel til Frederiksborgvej, hvor en sti ville føre til stationen. Det ville koste 1,2 millioner kroner.

Det er ifølge udvalgsformand, Lene Munch-Petersen, stemt ned af hensyn til trafiksikkerheden.

Farligt for cyklister "Forvaltningen har lagt op til at etablere parkering begge steder, men vi frygter, at det ved ind-og udkørsel vil blive svært at se cyklisterne. Forvaltningen mente, at man kunne planlægge sig ud af det, men det troede flertallet ikke var sandsynligt, da det går ned af bakke og cyklisterne derfor kommer med høj fart. Selvfølgelig har bilerne vigepligt, men et er hvad, der er pligt til, noget andet er virkeligheden," siger hun.

Derudover er der kommet et ønske om at etablere cykelstier langs Jernbanevej fra Stationsvej til rundkørslen på Williams Plads samt at sikre en sikker krydsning for fodgængerne fra Stationsvej. Efter anbefaling fra taxarådet skal der også etableres fire nye taxaholdepladser. Det forventes, at det hele samlet vil komme til at koste omkring 4,5 millioner kroner, som skal findes ved budgetforhandlingerne for 2022.

"Der er mange skolebørn, der cykler tværs over til Stavnsholtskolen, så der skal der anlægges en cykelsti, så de kan komme trafiksikkert over til skolen. Nu tager vi beslutningen med til budgetforhandlingerne, da vi ikke har pengene til det," siger hun.

Bliver sendt Projektet bliver nu sendt til interessenter som Handicaprådet og Miljørådet samt til beboere tæt på stationen, skriver forvaltningen.