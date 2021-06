Se billedserie Lene Bang (S) jubler over udsigten til yderligere 20 parkeringspladser ved Farum Station. Foto: Mikkel Kjølby

Send til din ven. X Artiklen: Flere p-pladser og cykelsti på vej til Farum Station Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere p-pladser og cykelsti på vej til Farum Station

Furesø - 14. juni 2021 kl. 12:07 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

For fire år siden gik Lene Bang til valg på et løfte om at opgradere Farum Station med flere parkeringspladser.

- Jeg bor i et område, hvor vi hver eneste dag så biler, som nærmest holdt ovenpå hinanden på villavejene til fare for cyklister og gående. Da jeg stillede op til kommunalvalget, var det derfor en målsætning for mig, at der skulle etableres flere parkeringspladser ved Farum Station, fortæller Lene Bang (S).

I starten af denne valgperiode indledte Furesø Kommune en dialog med DSB, som førte til etableringen af 15 nye parkeringspladser. Nu har Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling besluttet, en yderligere udvidelse med 20 parkeringspladser. Arbejdet bliver igangsat i år.

- Når flere tager toget frem for bilen, er det bedre for klimaet og CO2-regnskabet, og det støjer mindre. Derfor skal vi gøre det muligt at parkere bilen ved Farum Station om morgenen, forklarer Lene Bang.

Med i købet kommer cykelstier langs Jernbanevej samt to krydsningsheller til odgængere.

- I planen for færdiggørelse af selve stationsområdet, er det os magtpåliggende at der også er taget højde for større trafiksikkerhed for cyklisterne. Mange skolebørn her fra området cykler igennem stationsområdet hver eneste dag. Det er et stort ønske at få etableret yderligere pladser og en sikker skolevej for børnene siger Lene Bang, der er medlem af Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstilling.

Projektet forventes at koste 4,5 mio kr.