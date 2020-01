Flere boliger på Spejdergrunden

I september 2017 vedtog byrådet lokalplan 132, der ville give mulighed for en tre etagers bygning tæt ved Værløse station. Den 18. december 2019 vedtog byrådet et tillæg, der betyder, at der kan etableres boliger på første sal i stedet for erhverv. Det betyder, at der kan komme flere stationsnære boliger i Furesø. Der vil fortsat være erhverv i stueetagen til fx tandlæger, psykologer og rådgivningsvirksomheder. Desuden tillader tillægget, at bygningen kan blive lidt større og placeres tættere på banen samt at alle boliger skal have minimum 7 m² støjafskærmet udendørs opholdsareal i tilknytning til boligen i form af tagterrasser eller altaner. Tillægget til lokalplanen betyder også, at der nu må være offentlige funktioner som fx en familierådgivning og offentlig administration.