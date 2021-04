Flemming Jensen klar med roman om udlændingepolitik

Bøger Farums egen Flemming Jensens er nu klar med en ny roman, der er en både lun og skarp satire over vores udlændingepolitik. Bogen hedder 'Kongen af Malmø', og med den sætter Flemming Jensen den hovsa-baserede danske kludetæppe-lovgivning under lup og kombinerer Finn Søeborgs milde menneskelige humor med Hans Scherfigs skarpe sociale satire, skriver Forlaget Alhambra, som udgiver bogen 16. april. Forlaget skriver videre:

'Kongen af Malmø' er en politisk-satirisk kærlighedsroman. Den foregår i et fiktivt dansk kongehus, hvor den danske konge ligger for døden. Kronprinsen er klar til at tage over. Men Prinsen af Danmark har forelsket sig i en ung, afrikansk kvinde - ovenikøbet af anden trosretning - og han insisterer på at følge den lovgivning, der gælder for resten af befolkningen.