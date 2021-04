Fjern øldåser og plast fra naturen i Furesø

Man kan se listen over indsamlinger i Furesø på affaldsindsamlingen.dk og finde den indsamling, der passer en bedst at deltage i.

"Når I har indsamlet affaldet, skal I sortere det og selv sørge for at komme af med det på en af kommunens genbrugsstationer. Driftsgården i Furesø Kommune har dog igen i år tilbudt, at de gerne vil afhente det sorterede affald på stedet, hvis det er indsamlet på kommunale arealer. Hvis I ønsker at gøre brug af deres tilbud, skal I lave en aftale om afhentningssted og - tidspunkt med den grønne guide på mail: mbpe@furesoe.dk eller telefon 72164120 senest mandag 12. april," skriver Danmarks Naturfredningsforening i pressemeddelelsen. Jk