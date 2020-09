Redskaberne er klar til brug i Hareskov Fitness.

Fitnesscenter klar til åbning

Furesø - 06. september 2020 kl. 09:55 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når man får en god ide, kan det ofte virke som om, at tiden fra tanke over handling til slutproduktet er uoverskuelig lang.

Men i tilfældet Hareskov Fitness er gået forbløffende hurtigt og smertefrit - muligvis fordi idéen var så god.

I bund og grund handlede det om aktivere Hareskovhallens slumrende motionsrum. Her blev ind i mellem spillet lidt bordtennis, men potentialet var til mere i det 70 kvadratmeter store lokale.

Ildsjæle fra den lokale fodboldklub Hareskov IF foreslog et fitnesscenter. Og sådan er det blevet.

- Vi er jo sådan nogle fantaster, og ind i mellem kunne man frygte, at det ville tage lang tid med sådan et projekt. Men vi er positivt overraskede over, at det har ladet sig gøre. De sidste par måneder er det gået stærkt, fortæller Jakob Schou, som har et klart mål med fitnesscenteret.

- Vi har en ideologisk tankegang om, at udnytte hallens fælles faciliteter bedre og få fællesskaber på tværs af foreningerne. Jeg tror, at vi har ramt noget, der manglede i vores lille smørhul, forklarer Jakob Schou.

Grundlaget for projektet er et lån på 300.000 kroner fra DGIs Bevæg dig for livet. Dertil kommer tilskud fra fonde og kommunale puljer på samlet 170.000 kroner. Fodboldklubben har også skudt 100.000 kroner i projektet.

Nu står centeret klart med udstyr fra Technogym. Mandag eftermiddag fik de første fem medlemmer det obligatoriske introduktionskursus, og kan derfor bruge udstyret. Medlemslisten blev fuldt tegnet på rekordtid. 130 er med i Hareskov Fitness. 45 står på venteliste.

- Vi håber på at kunne åbne for endnu flere, men lokalet har en begrænset størrelse. Hvis vi kan få medlemmerne til at sprede deres brug af lokalet ud på hele døgnet, vil der blive plads til flere, forklarer Jakob Schou.

En del af tilskuddene kommer fra Furesø Kommune pulje til ungeaktiviteter. Derfor vil der blive lavet særlige hold til drenge og piger i 7. og klasse med særligt uddannede instruktører.

Ude i fremtiden venter endnu et projekt. Hareskov IF Fodbold har fået tilskud fra Nordea-fonden til etablering af en multibane på den kommende kunstgræsbane.

- Det skal være en multibane med basket, fodbold og meget andet. Det vil også åbne mulighed for udendørs fitnesshold, siger Jakob Schou, men først skal kunstgræsbanen på plads. For det er tanken, at multibanen skal bruge underlaget. Banen tænkes opført i den trekant på Månedalsbanen, hvor der tidligere var atletikfaciliteter.

Hareskov Fitness åbner officielt den 12. september klokken 10, når der er åbningsreception.