Støjplaget Fiskebækbro med i stor trafikaftale

"Vi kan konstatere, at vores fælles anstrengelser i forhold til Fiskebækbroen har båret frugt. Projektet er som et af meget få projekter nævnt i aftalen, hvilket dels skyldes, at vi tidligere på året formåede Vejdirektoratet at gå i gang med en forundersøgelse, dels at vi i fællesskab har rejst ønsket om støjdæmning ved broen for alle partier i Folketinget. Vejdirektoratet har anerkendt, at motorvejsbroen grundet sin opbygning larmer væsentlig mere end de officielle støjberegninger. Hvordan der konkret skal laves støjdæmning på broen og frem til Stavnsholtvej skal nu undersøges nærmere. Undersøgelserne afsluttes senest i 1. halvår 2022, og derefter er aftalepartierne forpligtet til at vurdere sagen igen. Her skal vi naturligvis lægge pres på, at vi kommer hurtigt i gang projektet," skriver han til Furesø Avis oven på aftalen.