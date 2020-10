Fire indbrud i Farum og Værløse

Der er dog ikke overblik over, hvad der er stjålet. Det andet er sket på Bjørnsholmsvej i Værløse mellem kl. 18 fredag og kl.21 søndag, hvor der er knust en rude til soveværelset. Der vides det heller ikke, hvad der er stjålet.

112 Værløse og Farum har været ramt af fire indbrud i villaer. To af dem er sket i weekenden fra den 9.-11. september.

En villa på Elmevej i Værløse har den 6. oktober været udsat for forsøg på indbrud mellem kl. 18-22, hvor et vindue er forsøgt opbrudt.

I Farum har der været indbrud i en villa på Hyldevænget mellem den 24. september til 11. oktober.

Her er tyven(e) kommet ind ved at afliste et vindue, og det vides ikke, hvad der er stjålet. Det oplyser Nordsjællands Politi på døgnrapporten. lmv