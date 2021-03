Hannibal Advokater påpeger overfor diverse myndigheder, at Region Hovedstadens forslag til råstofplan 2016-20 ikke kan inddrage dette område ved Bregnerød, da det er beskyttet af Fingerplanens kilebestemmelser.

Send til din ven. X Artiklen: Fingerplanen står i vejen for grusgrav Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fingerplanen står i vejen for grusgrav

Furesø - 26. marts 2021 kl. 18:26 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Region Hovedstadens oplæg til råstofplan er stødt på endnu en forhindring. For ikke nok med at Furesø Kommune arbejder med en fredning af området, og i den forbindelse har nedlagt et såkaldt paragraf 34 forbud, som forhindrer anlæg i området, så har Advokat Marlene C. Hannibal på vegne af Bregnerødgård ApS samt Borgerforeningen for Bregnerød-området sendt en skrivelse til Bolig- og Planstyrelsen samt Miljøstyrelsen.

I brevet gør advokaten opmærksom på, at Region Hovedstadens forslag til råstofplan 2016/20 er i strid med landsplandirektivet Fingerplanen.

- Baggrunden for min henvendelse er, at et areal i Bregnerød fortsat foreslås udpeget som interesseområde for råstofindvinding på trods af, at hele arealet på ca. 49,7 ha er omfattet af de ydre grønne kiler i Fingerplan 2019, der er forbeholdt overvejende almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse med mulighed for jordbrugsmæssig anvendelse, og hvor støjende friluftsanlæg skal undgås. Arealet i Bregnerød kan derfor ikke båndlægges til råstofindvinding, som naturligvis hverken er en rekreativ friluftsanvendelse eller jordbrugsmæssig anvendelse, skriver Hannibal Advokater til myndighederne.

I vejledningen om lokalplanlægning fremgår det, at råstofindvinding netop er fremhævet som en aktivitet, der ligesom f.eks. golfbaner og campingpladser er "ikke-jordbrugsmæssig anvendelse".

- Båndlæggelse af arealet til råstofindvinding er dermed i åbenbar modstrid med Fingerplanen som landsplandirektiv, og en råstofplan må ikke stride mod landsplandirektiver som er trinhøjere regulering, jf. råstoflovens § 5 a, stk. 3. Der er endvidere ikke tale om et forhold af underordnet betydning.

- Bolig- og Planstyrelsen og Miljøstyrelsen er dermed forpligtet til at nedlægge veto mod de dele af Råstofplan 2016/2020, der er i modstrid med Fingerplanen, herunder udpegningen af Bregnerød som interesseområde, jf. råstoflovens § 6 a, stk. 4, skriver Hannibal Advokater.

Der er endnu ikke kommet en tilbagemelding fra myndighederne.

Advokatens skrivelse er indsendt som høringssvar til Region Hovedstaden, som har udsat behandlingen af råstofplan 2016/20 til juni måned.

Det er ikke første gang, at landsdirektivet Fingerplanens bestemmelser, vurderes til at umuliggøre at udlægge området til råstofinteresseområde.

Tilbage i 2007 blev netop Fingerplanens kilebestemmelser vurderet til at være rigelig beskyttelse af området af den daværende By- og Landskabsstyrelsen. Derfor tog Furesø Kommune ikke området med, da fredningen af Stavnsholtkilen blev tilrettelagt.