Se billedserie Rikke Faaborg Jarmer står som ny direktør for Filmstationen i spidsen for udviklingen af Danmarks største filmby på Flyvestation Værløse.

Send til din ven. X Artiklen: Filmstationens næste skridt mod en filmby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Filmstationens næste skridt mod en filmby

Furesø - 15. juli 2021 kl. 08:14 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

I det yderste hjørne af Furesø Kommune finder man Filmstationen, hvor en betragtelig del af den danske film og tv-produktion finder sted i de gamle hangarer.

Ejerne af Filmstationen, Anders Engelbrecht og Thomas Kristensen, rykkede ind kort efter Flyvestation Værløse blev lukket som operativ base, og har siden tiltrukket en stor mængde mindre virksomheder og kunstnere i de historiske bygninger omkring Forsvarets Materiel Kommando.

Nu er det tid til at tage de næste skridt til at udvikle området, så det bedre kan rumme de mange kreative virksomheder, og udvikle sig til en ny filmby.

I den forbindelse har Filmstationen hyret Dorte Mandrups Tegnestue til at udarbejde en masterplan for området. Denne plan blev for første gang præsenteret, da Filmstationen i starten af juni var vært for store dele af branchen i forbindelse med konferencen Danske Visioner.

- Filmstationen har energi og sjæl, det er et fantastisk og fascinerende område i al sin råhed, og de fysiske rammer er virkelig som skabt til at være et samlingssted for kreative kræfter, siger Filmstationens nye direktør Rikke Faaborg Jarmer og fortsætter:

- Dorte Mandrups masterplan giver et visionært og solidt grundlag for det arbejde, som nu skal løfte Filmstationen ind i en ny fase. Den sætter retning og giver konkrete bud på transformationen, der tager afsæt i den historik og identitet, der præger stedet. Bygningerne og arealerne realiserer naturligvis ikke visionen i sig selv. Det er afgørende, at vi også hele tiden arbejder med de værdier, fællesskaber og aktiviteter, som binder det hele sammen, siger hun.

Rikke Faaborg Jarmer kommer med solid ballast for at stå i spidsen for den erhvervsmæssige del af Filmstationen.

Rikke Faaborg Jarmer har en mangeårig baggrund fra ansættelse udviklingsselskabet By & Havn. Hun sluttede som projektudviklingschef, inden jobskiftet til Filmstationen.

Nu skal hun kæde Filmstationens visioner sammen med det praktiske.

- Visionen er rettet mod at skabe et attraktivt område for kreative virksomheder omkring Filmstationen med film- og tv-produktion som omdrejningspunkt. Masterplanen er en plan for den fysiske transformation på Filmstationen. Sideløbende arbejder vi med en udviklingsplan for området. Den sammenkæder den fysiske transformation med de strategiske greb omkring udlejningsaktiviteter, kultur- og fællesskaber mv. på Filmstationen, siger Rikke Faaborg Jarmer.

Der er fire hovedelementer, som skal passes ind sammen. Det er selve visionen, den fysiske plan, økonomien og tidshorisonten for den videre udvikling.

- Det er de elementer, som vi skal ind og arbejde med i den kommende tid, forklarer Rikke Faaborg Jarmer, som især ser frem til samarbejde med Furesø Kommune.