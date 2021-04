Filmstationen ansætter profileret direktør

Rikke Faaborg Jarmer skal stå i spidsen for udviklingen af Danmarks største filmby på Flyvestation Værløse. PR-Foto

Furesø - 10. april 2021 kl. 06:26 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Kort efter Flyvestation Værløse lukkede som operativ base, slog Anders Engelbrecht og Thomas Kristensen til. De så muligheden for at etablere et kreativt filmmiljø omkring de gamle bygninger og ikke mindst de ikoniske hangarer.

Nu vil de videre med projektet. På sigt skal Filmstationen udvikles til Danmarkse største filmby. I den forbindelse er stjernearkitekten Dorte Mandrup hyret til at komme med et oplæg. Nu tager Filmstationen næste skridt.

Den tidligere projektudviklingschef i By & Havn, Rikke Faaborg Jarmer, skal stå i spidsen for at udvikle erhvervsdelen af den historiske flyvebase til en kreativ bydel for filmbranchen og relaterede aktiviteter, som kan understøtte hinanden på tværs.

Bestyrelsesformand Anders Engelbrecht glæder sig over ansættelsen. Rikke Faaborg Jensen skal realisere den drøm, de har haft siden de første gang stod på den anden side af hegnet og kiggede ind på de spektakulære og rå bygninger, der stadig emmer af det historiske vingesus.

- Med Rikke Faaborg Jarmer er det lykkedes at finde den helt rigtige direktør, som ud over sin mangeårige erfaring med udvikling af levende og bæredygtige bydele i Københavns nye udviklingsområder, også har den rette energi, idérigdom og viljestyrke, som skal til for at lykkes med et projekt som dette, siger Anders Engelbrecht.

Filmstationen skal rumme alle led i filmkæden - fra uddannelse og innovative miljøer til produktion og oplevelser. Fællesskaber på tværs af kreative brancher skal understøtte udviklingen og bidrage til et helt særligt og skabende miljø. Området ligger med en storslået udsigt til naturskønne slettearealer og den tre kilometer lange landingsbane, som tidligere blev brugt af forsvaret.

Dorte Mandrups tegnestue har udarbejdet en visionær masterplan for transformationen af bygninger og landskabsrum som afsæt for den videre proces.

- Filmstationen har energi og sjæl, det er et fantastisk og fascinerende område i al sin råhed, og de fysiske rammer er virkelig som skabt til at være et samlingssted for kreative kræfter, siger Rikke Faaborg Jarmer og fortsætter:

- Bygningerne og arealerne realiserer ikke visionen i sig selv. Derfor er det afgørende, at vi også arbejder med fællesskaber og aktiviteter, som i tæt samspil med den fysiske transformation er med til at skabe værdierne og binde det hele sammen. Jeg glæder mig utrolig meget til at sætte gang i arbejdet og vil bruge al min viden og erfaring, som jeg har oparbejdet gennem mange og spændende år i By & Havn.

Rikke Faaborg Jarmer tiltrådte som adm. direktør for Filmstationen A/S den 1. april 2021.