Filmpionererne Mercur Film vil lave film om Stein Bagger

Furesø - 13. januar 2021 kl. 17:58 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

En ganske betragtelig del af den danske filmproduktion foregår i forvejen på Filmstationen på Flyvestation Værløse. Nu har filmbyen Værløse fået endnu et filmselskab.

- Værløse er i forvejen landets største filmby, så det var oplagt at lægge virksomheden i Værløse, siger Daniel Simonsen.

Han er selv Værløseborger og får kort afstand til kontoret på Kirke Værløsevej nummer 24. Hans egen baggrund er indenfor forretningsverdenen, men har gode kontakter til filmbranchen.

- Vi er nogle forskellige mennesker indenfor og udenfor filmbranchen, som har valgt at stifte Mercur Film. Der er tendens til, at det er de samme mennesker, der er med til at lave alle produktioner. Vi prøver at tage nye ansigter ind, forklarer Daniel Sørensen.

Mercur Film blev stiftet i november måned og er klar med det første projekt. Et ambitiøst et af slagsen. Mercur Film vil lave en spillefilm til biograferne. Til det formål tager de fat på en af nyere tids største svindelnumre. Det bliver historien om Stein Baggers vej bodybuilder til mangemillionær. Filmen har fået titlen »Pengetræet«

- Det er en stor produktion, men vi giver det et skud. Vi er i fuld gang med manuskriptet og skal have casting til rollerne i foråret og forventer at optagelserne starter op sidst på året, fortæller Daniel Sørensen.

Instruktøren er fundet. Det bliver det ubeskrevede blad Nicholas Hejl, som får opbakning fra flere garvede filmfolk.

Det perfekte projekt

Stein Baggers svindelnumre er på den ene side afskyvækkende, men på den anden side dybt fascinerende.

- Hvis vi ser bort fra det moralske aspekt i sagen, er det er en absurd, dragende og komisk historie. En rejseguide/bodybuilder, der snyder sig til en direktørstilling, svindler for millioner hos de helt store kanoner og samtidig vinder priser for sit arbejde? Det er da en film værdig, mener Daniel Sørensen, som vil forsøge at trænge ind til Stein Baggers motivation.

- Hvis man kan plukke flere og flere penge fra en form for magisk pengetræ uden, at nogen stiller spørgsmål, ville de fleste så ikke gøre det? spørger Daniel Sørensen.

Den humoristiske, men alvorlige skildring af sagen har til formål at give publikum et nuanceret og detaljeret indblik i Stein Baggers gigantiske svindelnummer. Samtidig ønsker filmselskabet at samle alle de løse tråde, der stadig er i sagen.

- Alle har kendskab til Stein Bagger, men for de flestes vedkommende er det kun overfladisk. Mange har hørt brudstykker af historien i medierne, og disse ønsker vi at samle. Vi giver et dybdegående indblik i sagen og forbinder de begivenheder, vi alle har hørt om. Samtidig forsøger vi at komme til bunds i de mange ubesvarede spørgsmål, der fortsat er i sagen, fortæller Daniel Sørensen.

Går alt efter planen, vil filmen få biografpremiere i 2023.