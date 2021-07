Sommerens studentergilder og dimissionfester i folkeskolen menes at være årsagen til stigningen i smitten i Hareskovby. Foto: Allan Nørregaard

Festlige sammenkomster sendte smitten på himmelfart

Furesø - 23. juli 2021 kl. 10:24 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Dimissionsfester i 9. klasse, fodboldfester og studentergilder er formentlig årsagen til, at Hareskov Sogn i starten af sommerferien oplevede en kraftig stigning i antallet af smittede.

Incidenstallet nåede 500 pr. 100.000 borgere, og tre procent testede positivt. På papiret var der ikke langt til en midlertidig nedlukning af Hareskov Sogn, men sådan gik det ikke. I dag er incidenstallet for Hareskov Sogn under 300 og for nedadgående.

- Nogle festlige lejligheder gjorde, at smitten spredte sig blandt de 10 til 19 årige. På det højeste punkt var der 20 smittede i Hareskovby, fortæller kommunaldirektør Steen Vinderslev.

Furesø Kommune reagerede ved at opfordre borgerne til at lade sig teste og tage de nødvendige forholdsregler for at undgå en nedlukning. Ifølge kommunaldirektøren var det - trods de tørre tal - ikke tæt på en nedlukning af Hareskov Sogn.

- Det er op til Styrelsen for Patientsikkerhed at beslutte om et sogn skal lukke ned. Styrelsen tog det meget roligt i denne situation, Det var forventet med lokale stigninger i smittetallet, lyder det fra Steen Vinderslev.

Tallene fra onsdag giver Furesø et samlet incidenstal på 112. Hareskovby topper fortsat med 240, Værløse Sogn er på 74 og Farum Sogn på 82.

Der er altså styr på covidsmitten i Furesø Kommune. Ikke mindst fordi antallet af vaccinerede borgere er stærkt stigende. Alene onsdag blev 550 Furesøborgere vaccineret.

- Borgerne i Furesø Kommune er dygtige til at blive vaccinerede. Vi har ikke haft lommer af befolkningen, hvor man været nødt til at gøre en ekstra indsats for at folk til at blive stukket i armen, siger Steen Vinderslev.

68,6 procent af befolkningen i Furesø Kommune er påbegyndt vaccinationsprocessen. 47,3 procent er færdigvaccinerede. Det er en anelse foran tallene på landsplan.