Se billedserie Alle ville med på et holdfoto, da Frederiksborg Amts Avis besøgte »Sjov Hverdag« i Farum Midtpunkt. Foto: Allan Nørregaard

Feriefodbold får børn ud af sengen

Sjov hverdag« er blevet en succeshistorie i Farum Midtpunkt.

Furesø - 01. august 2020 kl. 05:55 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kunstgræsset midt i Farum Midtpunkt er flittigt brugt her i sommerferien. Med 1,7 millioner kroner af statens coronamillioner til sommeraktiviteter i ryggen har Furesø Kommune kunnet gennemføre aktiviteter for børn hele skoleferien igennem, blandt andet i Farum Midtpunkt, hvor der hver dag klokken 13-17 er aktiviteter på boligområdets kunstgræsbane og store multilegeplads under overskriften »Sjov Hverdag«.

- Det er sådan lidt open space agtigt, hvor man bare kan komme og gå. Vi har bolde, man kan låne, man kan få hjælp, hvis man kommer til skade, og hvis der er en, der falder ned, så er der voksen ansvarlig, der kan hjælpe, siger Karsten Rasmussen, som er fritidsvejleder i Furesø Kommune, og står for »Sjov Hverdag«.

Både han og et par trænere er til stede hver dag, og desuden en gadeplansmedarbejder, som kender børnene, og er med for at skabe tryghed.

Og det giver altså noget, at der er voksne til at sætte legen og fodboldkampen i gang, fortæller drengene, som holder en pause i fodboldkampen for at tale med journalisten og stille op til fotografering.

- Det er sjovere, når det bliver styret af trænere, og så lærer man også noget, siger Adem, og Malik på 13 år er enig.

- Vi får mere ud af det, og der kommer flere mennesker, når der er voksne. Så tager man det mere seriøst. De motiverer os til at tage det seriøst og spille ordenligt, siger han.

Og muligheden for at spille fodbold sammen med trænerne har gjort en ellers lang og kedelig sommerferie sjovere, fortæller 12-årige Aryam.

- Der er ikke rigtig noget at lave. Det er jo sommerferie, og man må ikke komme ud at rejse. Så er det godt, at der er nogle, man kan spille fodbold med, så der er noget at lave i stedet for at kede sig, siger han.

Og det har da også været en succes. Op til 50 børn, og ikke under 20, er dukket op hver dag for at spille fodbold, klatre på klatrevæg eller dyrke parkour med foreningen Ninjafabrikken, som et par gange om ugen har deltaget.

- Vi får aktiveret børn, som potentielt bare havde dasket rundt og lavet ingenting. Vi formår at få børnene ud af senge og væk fra computeren og ud i fri luft. Mens der har været corona, har mange faktisk bare siddet inde og være inaktive, så det er rigtig godt, at de kommer ud og møder andre børn og får noget energi, som de tager med hjem, siger Karsten Rasmussen.

Tilbuddet gælder alle børn, både børn blandt de 4000 beboere i Farum Midtpunkt, men også alle andre børn, der har lyst til at være med.

- Fodboldbanen og legepladsen er der jo altid, men hvis man går derned, og der ikke er nogen, er det ikke så spændende. Hvis man ved, at der er andre, er det nemmere at gå derned og finde et fællesskab.

Furesø Boligskab har også bidraget til løjerne - med sodavand og slikposer til børnene.

- Det er jo også med til at lokke børnene til, selvfølgelig gør det det, siger Karsten Rasmussen.

Aktiviteterne i sommerferien er i virkeligheden en udvidelse af en anden succeshistorie, som Karsten Rasmussen gennemfører i vinterhalvåret, nemlig »Sjov lørdag«, som finder sted i Bybækhallen hver lørdag aften.

- Der har jeg 35 drenge, der spiller fodbold. Det er 35 drenge, der kunne gå rundt i gaderne og kede sig og lave ballade. Og vi kører dem trætte, så de ikke får lyst til at bøje lygtepæle på vej hjem, siger Karsten Rasmussen og tilføjer:

- Vi skaber relationer til børnene. Så kender vi dem, og det er en stor fordel, hvis de en dag komme ud i problemer. Det er nemmere at arbejde med folk, når man også har en positiv historie om dem, siger han.

»Sjov Hverdag« finder også sted ved Søndersø Skole i Værløse, hver dag mandag-fredag frem til skolerne begynder igen.