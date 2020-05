Egeskolens 10. klassecenter åbner atter dørene for eleverne. Foto: Allan Nørregaard

Fem daglige lektioner til de større elever

Furesø - 14. maj 2020 kl. 09:25 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Eleverne i 6 til 10. klasse i Furesøs folkeskoler kan se frem til 25 ugentlige lektioner, når de vender tilbage til skolelivet den 18. maj.

Beslutningen om genåbningen blev truffet af folketinget den 7. maj. Furesø Kommunes forvaltning har arbejdet på et oplæg, som blev præsenteret for Udvalget for skoler og ungdomsuddannelser tidligere på ugen.

På mødet blev det besluttet, at dkoledagen for eleverne i 0.-5. klasse fortsat vil være 8.00-13.00. For de ældste årgange 6. til 10. klasse bliver skoledagen på fem daglige timer mellem 8-16. Sidste skoledag er fortsat den 26. juni.

- Det er meget glædeligt, at vi nu kan byde de ældste skoleelever velkommen tilbage til skolen. Det har været et stort ønske for alle, siger udvalgsformand Henrik Poulsen (S), som har mest fokus på afgangsklasserne.

- Lige nu er jeg optaget af eleverne i 9. og 10.klasse, der ikke får en normal skoleafslutning. Det gælder jo fortsat, at der ikke skal gennemføres afgangsprøver, og jeg undrer mig over, at man ikke kan gøre som i gymnasiet, hvor 3.g´erne skal op til tre fag. Det er dog en markering og en mulighed for den enkelte elev at præstere sit ypperste. Vi skal finde en god måde at sige farvel til hinanden efter 9-10 folkeskoleliv. En god afslutning på folkeskolen præger en resten af livet, lyder det fra Henrik Poulsen.