Fejrede kulturen på trods: Det skulle netop være i år

Furesø - 31. oktober 2020 kl. 08:39 Af Jens Berg Thomsen (tekst og foto) Kontakt redaktionen

pris Fire kandidater var der, inden Furesø Kommune forleden uddelte dette års kulturpris, der står i et helt andet lys i et år med delvis nedlukning på grund af en virus, som er og har været på de flestes læber.

Derfor havde snakket gået på - fortalte kulturudvalgsformand Tine Hessner (R) fra scenen i Farum Kulturhus - om der overhovedet skulle uddeles en pris.

"Der er stadig ting, der blomstrer, og da vi kiggede hinanden i øjnene i udvalget, bestemte vi os for, at det netop skulle være i år, at vi skulle uddele en pris," sagde hun.

"I en tid, hvor der var lukket ned, forsvandt noget af glæden måske. Tilbage var skole, arbejde, indkøb og vasketøj, og man risikerede jo, at det hele blev lidt trist," lød det blandt andet.

De nominerede var Arne Grumstrup fra Lillevangs Venner i Farum, Dot Hurvig, der har stået for fællessang og morgengymnastik i Højjebo Vænge, musik- og teaterægteparret Niels og Kaja Pihl og endelig Furesø Ungdoms-Panel, der går under navnvet FUP.

På Lillevang havde venneforeningen blandt andet stået for coronakoncerter med god afstand og sørget for "daglige oplevelser for beboerne," fortalte Tine Hessner, og Arne Grumstrum kunne fortælle fra scenen, at vennerne allerede nu er ved at planlægge aktiviteter for de ældre nu, hvor julen står for døren.

Dot Hurvig fik ros for sit initiativ med morgengymnastik og fællessang med afstand i Højebo Vænge i Værløse, hvor hun også selv bor. I indstillingerne kunne Tine Hessner fortælle, at der blandt andet stod, at aktiviteterne "havde sikret den forbandede coronavirus kamp til stregen." Niels og Kaja Pihl er kendt gennem årevis i Furesøs kulturliv. Under nedlukningen har parret været nødt til at aflyse de normale arrangementer, der blandt andet foregår i deres eget hjem i Værløse. I stedet har de to sendt dagelige operamails ud med lidt kultur, som man kunne nyde på afstand.

"Nogle skriver i indstillingen, at de mails var den daglige vitaminpille for dem," sagde Tine Hessner.

Endlig var FUP også nomineret for at have sørget for socialt sammenhold for unge under coronakrisen. Det er sket med online-banko, digitale møder og bekæmpelse af angst, depression og ensomhed hos de unge, der ifølge Tine Hessner også har været ensomme under nedlukningen.

Det endte dog med, at Dot Hurvig tog dette års kulturpris, men der var stadig pengebeløb og blomster til alle de nominerede.

"Og prisen går til... Sådan plejer jeg at sige. Men i år har vi været nødt til at dele den op. Der er en hovedpris på 4000 kr. og tre sidepriser på hver 2000 kr. Simpelt hen, fordi I alle lever fuldt ud op til kriterierne og virkelig har leveret kultur på trods. Og det gør os meget stolte," sagde Tine Hessner.