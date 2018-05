Fed basketfest i Søndersøhallen

Med fem minutter tilbage af den afgørende finalekamp i 1. division lignede det et flop for VBBK. Men så tog pokker ved holdet. En gevaldig slutspurt sikrede træner Anders Sommer og hans tropper den store pokal og ikke mindst en forrygende fest sammen med de mere end 300 tilskuere i Søndersøhallen. Det gik så vildt for sig, at formanden for Udvalget for Kultur, Fritid og Idræt, Tine Hessner blev fanget midt i festlighederne, da hun havde overrakt pokalen og måtte ride med på bølgen mellem de tårnhøje og muskuløse drenge. Det tog hun naturligvis med et kæmpe smil.