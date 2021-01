Står det til Furesø Kommune, skal stiføringen gennem Farumgård fastholdes i en ny fredning. Furesø Kommune indsendte blot de to andre forslag til stiføring som inspiration, står der i Furesø Kommunes kommentarer til høringssvarene i fredningssagen for Farumgård. Foto: Allan Nørregaard

Fastholder stiføring gennem Farumgård

Furesø - 31. januar 2021 kl. 10:58 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Fronterne er trukket skarpt op i Farumgård-fredningssagen.

Ejeren af Farumgård, Kresten Bergsøe, har tidligere nævnt en nordlig stiføring som en mulighed og forhandlede med Furesø Kommune om dette, inden han lukkede portene. Men ved besigtigelsen i septembed måned meddelte han, at der ikke var noget forslag fra ejeren.

Dertil kommer, at Furesø Kommune i fredningsforslaget nævner to andre stiføringer som mulige løsninger. En gennem barokhaven og en nordlig stiføring - stort set identisk med ejerens tidligere forslag.

Nu har Furesø Kommune indsendt en fem sider lang kommentar til høringssvarene til Naturfredningsnævnet. Her fremgår det, at den oprindelige stiføring - lige lukt gennem selve gården - fastholdes som grundlag for den nye fredningssag.

- De fleste høringssvar anbefaler, at det nuværende stiforløb opretholdes og henviser til, at der er givet erstatning for de gener, som stiforløbet måtte afstedkommer.

- Nogle af høringssvarene peger på, at det, såfremt der skal etableres et alternativt stiforløb, bør være det stiforløb, der går sydligst gennem barokhaven. Det bemærkes, at de af kommunen medsendte alternative stiforløb alene tjener som inspiration, såfremt Fredningsnævnet skulle beslutte sig for et andet stiforløb end det gældende.

På baggrund af de fremkomne høringssvar vil Furesø kommune fastholde det fredningsforslag, der er fremsendt til Fredningsnævnet, skriver kommunaldirektør Steen Vinderslev til Fredningsnævnet.