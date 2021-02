Fastelavn bliver to-go i Hareskov

fastelavn På trods af coronarestriktionerne er fastelavn ikke helt aflyst i Hareskov Kirke. Den bliver i stedet i en 'to-go'-udgave, hvor udklædte børn kan møde op og få en fastelavnspose med godter og remedier med hjem til at lave et fastelavnsris.

"Fastelavn plejer at være et af de helt store tilløbsstykker i Hareskov Kirke, hvor kirken fyldes op af udklædte børn og deres forældre og hvor der bagefter kæmpes med at slå tønderne ned. På grund af Corona-situationen kan det desværre ikke lade sig gøre i år," skriver Hareskov Kirke i en pressemeddelelse.